世界格蘭披治桌球大獎賽︱未完場趕觀眾走　賽事組委會深表歉意並提補償安排(更新)

昨晚11時計，卡林威爾遜對沙治與吳宜澤對龐俊旭的首圈賽事仍然進行，卡林威爾遜一場大約晚上9時過後才開始，當打了5局後，場館螢幕出現訊息，指指「根據場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館。於本局完結後，請所有觀眾按工作人員指示直接離開會場。請大家留意各交通工具的尾班車時間，對大家造成不便我們深感抱歉，希望再次與你們見面，晚安。」負責場地管理的有關部門先通知場內球迷，需按場地規定時間離開場館，球迷觀看完該局賽事便要離場，之後有保安人員入內清場。

「世界格蘭披治桌球大獎賽」昨日在啟德體藝館展開，惟由於比賽超時，賽會突然在晚上約11時15分，要求觀眾離場，當時尚有兩場賽事仍未結束，惹來現場部分球迷鼓譟。

數十名觀眾無奈離開 有部分球迷鼓譟

當時現場尚有逾百觀眾，大會先請2位球員先入休息室，球迷們跟WST人員理論至少20分鐘後經保安人員帶離比賽場地，有球迷無奈接受，部分球迷鼓譟，向在場記者表達不滿，批評有關方面無理。

主辦方F-Sports Promotions Limited 總裁封歡歡到場外向球迷解釋情況，指會方在晚上11時與場館協調時，才知道觀眾要在午夜12時前離開，她又指：「內地場館無時間限制」，惟場館沒有意識到觀眾會留到較後時間；賽會並向受影響觀眾表示會「盡快解決，在明天開波前解決」，惟未有交代解決方案。球迷離場後，兩張枱的球手繼續比賽，最終威爾遜以4:3擊敗沙特；吳宜澤以4:0勝龐俊旭，兩場賽事最終在沒有現場球迷觀看結束。