世界桌球大師賽｜傅家俊局數4：6惜負奧蘇 逾8000人觀賽破紀錄 (多圖)

全城期待「香港世界桌球大師賽2022」決賽晚上7時於紅館舉行。由香港「神奇小子」傅家俊(Marco)主場迎戰七屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)，逾9,000張門票昨已全部售罄，大會公布今晚決賽入場人數超過8,000人，刷新昨夜7,500人的紀錄，成為史上最多觀眾的桌球賽事。
晚上7時，傅家俊跟奧蘇利雲在現場數千名球迷歡呼下進場。是晚的決賽以11局6勝制進行，首局初段雙方打法較保守，奧蘇利雲首局先贏122：0；第二局雙方一輪攻守後，傅家俊以99：0追平局數；第三局傅家俊先取13度，但因打失黑波把機會送給奧蘇利雲，奧蘇順勢打出一棒71度拿下此局。至於第四局，奧蘇氣勢如火箭，以102：1再贏一局，局數領先至3：1。
晚上約8時半，比賽經過15分鐘休息後繼續，奧蘇領前至32：0時打失黑波，但傅家俊亦未能把握機會，中段失手，讓奧蘇再埋枱贏72：28，拋離局數至4：1。第六局，傅家俊幾乎打出單桿破百(Century break)的98度，追至較接近局數2：4。
來到第七局，雙方先展開一輪防守戰，其後傅家俊進攻時失誤，錯失紅波，讓奧蘇得利，自己亦無奈得對鏡頭伸脷。約9時15分，奧蘇打出今次決賽的首個century break，以105：0再贏一局，領先局數5：2。
第八局，兩人早段接連失誤，傅家俊一度帶前至26：1後再失手。當奧蘇在最後一個紅波前卻又打失遠枱粉紅，傅家俊一口氣拿下17分，以61：52反勝奧蘇，追至局數3：5，仍有機會爭冠軍。
第九局，傅家俊開首領先15：1，中間兩人一度膠著，防守為主。其後傅家俊再次以77：15再下一城，力追至僅落後一局。
不過「火箭」於第十局再度發力，憑一桿「破百」114度再贏114：0，終以局數6：4擊敗傅家俊贏得冠軍，獲取10萬元英鎊的獎金。
傅家俊：滿意自己表現 冀港每年舉辦
傅家俊賽後表示，很開心和榮幸能與各世界級球手和奧蘇利雲，在這麼多觀眾面前打波，而且破了歷史紀錄。對於今日的賽事，傅認為自己的表現只是「OK，不是打得太好」，指對手Ronnie得分率很高，感到很大壓力；他又笑言不明白自己6局為何能贏4局，「應該係輸6：0或者6：1，因為對方打得太好」，但對自己今年整體的表現感到滿意。傅又認為Ronnie在桌球界的地位崇高，十分珍惜與對方比賽的機會，希望Ronnie能一直比賽下去，亦期望香港每年都能舉行這麼大型的賽事，不要再等5年或10年。
奧蘇利雲：紅館氣氛熱烈震撼
是次賽事一向在在伊館舉行，適逢今次場館「無期」，惟有改在紅館上演。不料這個變動令港人和球手均倍感興奮，奧蘇利雲勝出賽事後也直言，昔日伊館3000多人氣氛已很好，但不及紅館坐足8、9千人震撼，大讚「是我參與過歷來最佳賽事」，希望日後再有機會參與。
楊潤雄祝賀傅家俊
文化體育及旅遊局長楊潤雄亦祝賀傅家俊奪得亞軍，贊揚他在整個比賽過程表現冷靜沉穩、堅定不屈，以卓越的技術展示了香港的精神和實力，更在紅館創下一桿滿分147的紀錄，全港市民為他深感驕傲。