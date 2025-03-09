世界桌球大獎賽｜綠色和平斥大會為貴賓提供樽裝水　製造不必要垃圾

啟德體育園體藝館在本月4至9日，一連6日舉行「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，綠色和平今日(9日)表示，旗下減廢團隊周三(5日)及周五(7日)到場視察到場視察，發現場館告示列明「請勿攜帶任何容器進場」，唯團隊發現場內貴價門票觀眾席上，預設擺放連蓋的膠樽；大會涉向貴賓席人士派發連蓋樽裝水，製造不必要的即棄垃圾。另外，團隊亦發現有貴賓成功將自備杯帶入場內，未有職員阻止，兩個情況均明顯與場館規例不相符，斥造成不公平、安全考慮因說法不攻自破。

綠色和平項目主任譚穎琳認為，啟德主場館及體藝館此前的測試賽及開幕禮，均禁止觀眾攜帶自備杯及任何容器入場，更出現場內購買膠樽水，須另外倒入膠杯飲用等情況；今次桌球賽門外保安進行安檢時，亦重申所有容器不得帶入場內。但另一邊廂，大會竟然在場內貴價門票觀眾席大派連蓋膠樽水，公然違反場館自訂規則。 派水製造不必要垃圾 她又指，體育專員早前提及觀眾自攜容器入場具安全考慮，唯今次情況反映大會的安全考慮因票價而有所不同，造成不公平現象；大會容許場內出現膠樽及自備杯，令安全問題不攻自破，有關派水安排同時製造不必要的即棄垃圾。綠色和平認為啟德體育園應儘快落實重用杯服務，平衡安全及環保考量，讓觀眾有使用非即棄的選擇。

譚穎琳又提到，綠色和平於2月發佈的調查，推算啟德主場館一年大派121萬件即棄餐具，該調查只推算 小食部的即棄量，未計算大會於賽事期間派發的膠樽水，及場內斟水機旁免費提供的紙 杯。體育園未來將持續舉行多場表演及體育賽事，即棄垃圾棄置量只會愈滾愈大。 重用杯早成為大型場館解決廢物及平衡安全問題行之有效的方案。 重用杯借還服務 她續指，縱觀國際，歐洲不少大型活動場館或球會體育館已提供重用杯借還服務；東亞地區的體育園區如首爾、台北 的棒球場，當地政府亦投入資源推動及資助場所建立重用杯系統。香港的欖球賽事，過往在香港大球場亦曾提供重用杯服務，可見重用杯在香港場館及體育賽事實施的可行性。

啟德體育園開幕至今一星期，場館面對正式營運上的各種挑戰，綠色和平認為園方應把 握機會廣納各界意見，包括於場館內提供重用杯借還服務，以源頭減少大型活動產生的 龐大即棄餐具量，讓市民及旅客體驗香港真正一流的場館。