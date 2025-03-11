世界桌球大獎賽｜要求觀眾離場告示現「curfew」一字　江玉歡指是表演常用語不代表宵禁

世界桌球大獎賽早前出現「未完場，趕人走」的風波，而告示上的「curfew」一字亦引發爭議。不過，立法會議員江玉歡翻查資料發現「curfew」不只是可代表宵禁，同時是表演常用語，即是限制在某個時間清場。

早前的桌球賽告示寫上「根據場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館」，英文版本則是「Due to local curfew rules in place for the venue. It has to be clear of the public by midnight」。當中「curfew」一字一般意指宵禁，市民質疑主辦方的用詞有問題，令球手誤會香港正實施宵禁。不過，江玉歡在社交平台發文，認為啟德體育園不會這麼大意。翻查之下，發覺世界不少大場館也有「curfew」的做法，即是限制何時清場。她舉例如溫布頓也有「Wimbledon curfew」，晚上11時必須清場，較為嚴謹。但並非所有場館的清場安排也像溫布頓這麼不靈活，有些只是過了清場時間要收費，視乎每個場館的情況。

屬表演常用語 江玉歡查看表演的常用語，確實有「curfew」一字。她指出在香港較少在現場留意英文版告示，才有「curfew變宵禁」的誤會。江玉歡關注啟德體育園的規劃上是否有限時清場的限制，她促請園方清楚向主辦單位及市民說明安排。