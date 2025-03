世界桌球大獎賽｜要求觀眾離場告示現「curfew」一字　江玉歡指是表演常用語不代表宵禁

早前的桌球賽告示寫上「根據場地使用限制,觀眾需於午夜前離開場館」,英文版本則是「Due to local curfew rules in place for the venue. It has to be clear of the public by midnight」。當中「curfew」一字一般意指宵禁,市民質疑主辦方的用詞有問題,令球手誤會香港正實施宵禁。不過,江玉歡在社交平台發文,認為啟德體育園不會這麼大意。翻查之下,發覺世界不少大場館也有「curfew」的做法,即是限制何時清場。她舉例如溫布頓也有「Wimbledon curfew」,晚上11時必須清場,較為嚴謹。但並非所有場館的清場安排也像溫布頓這麼不靈活,有些只是過了清場時間要收費,視乎每個場館的情況。