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2025-03-07 14:09:49

世界桌球大獎賽｜趕客英文通告誤稱「宵禁」 何敬康︰小學生都不應犯的錯

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世界桌球大獎賽香港站在啟德體藝館舉行，不過早前的首日賽事「未完場就趕觀眾走」引爆風波，根據現場屏幕的訊息，中、英文版本通告略有不同，英文版用上「local curfew rules（本地宵禁規例）」的字眼，而中文版則解釋為「場地使用限制」。(網上圖片)

世界桌球大獎賽香港站在啟德體藝館舉行，不過早前的首日賽事「未完場就趕觀眾走」引爆風波，根據現場屏幕的訊息，中、英文版本通告略有不同，英文版用上「local curfew rules（本地宵禁規例）」的字眼，而中文版則解釋為「場地使用限制」。(網上圖片)

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世界桌球大獎賽香港站在啟德體藝館舉行，不過早前的首日賽事「未完場就趕觀眾走」引爆風波，根據現場屏幕的訊息，中、英文版本通告略有不同，英文版用上「local curfew rules（本地宵禁規例）」的字眼，而中文版則解釋為「場地使用限制」。澳洲桌球手尼爾羅拔臣其後接受訪問時，亦以為有宵禁，英國傳媒報道此事時，亦用了午夜宵禁字眼。
 

世界桌球大獎賽香港站在啟德體藝館舉行，不過早前的首日賽事「未完場就趕觀眾走」引爆風波，根據現場屏幕的訊息，中、英文版本通告略有不同，英文版用上「local curfew rules（本地宵禁規例）」的字眼，而中文版則解釋為「場地使用限制」。(網上圖片) 世界桌球大獎賽香港站在啟德體藝館舉行，不過早前的首日賽事「未完場就趕觀眾走」引爆風波，根據現場屏幕的訊息，中、英文版本通告略有不同，英文版用上「local curfew rules（本地宵禁規例）」的字眼，而中文版則解釋為「場地使用限制」。(網上圖片) 世界桌球大獎賽｜有4輛往旺角的免費接駁巴士，完場後10分鐘所見第一輛仍未滿座。 世界桌球大獎賽｜球迷離場成為採訪對象，大都滿意今日安排。 在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，前晚賽事未完結就要求觀眾離場。（港台圖片） 世界桌球大獎賽｜大門口設數十名保安戒備。 世界桌球大獎賽｜完場後大量水樽遺留在認領處。 世界桌球大獎賽｜羅拔臣狀態大勇，以4︰0掃走袁思俊。（大會提供） 世界桌球大獎賽｜丁俊暉在對手未打完最後一棒便投降，更缺席賽後記者會。（大會提供） 世界格蘭披治桌球大獎賽將在3月4日至3月9日上演，卓林普「主場」出擊。（Brand Hong Kong）

選舉委員會立法會議員何敬康接受電視節目訪問時指，直言賽會出錯「宵禁」告示，事件影響香港國際形象，直斥是小學生都不應犯的錯誤，他表示特別是在國際比賽，若出了「很錯的告示」，某些情況上有可能需負法律責任，所以他批評不只是寫錯中英對照如此簡單。他直斥香港作為一級國際城市，如今事件不只是影響形象問題，更是小學生都不應犯的錯誤，大人都應謹守這原則。他認為日後主辦單位舉辦活動都應該需要準備多個預案，以應對突發事件。

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主辦方榮譽主席莫華倫稱做法死板

主辦今次賽事的公司F-Sports Promotions Limited 總監莫華彤是全國政協委員莫華倫的胞兄，莫華倫亦是該公司的榮譽主席，他於北京全國兩會受訪時，承認這次做法不夠靈活及死板，「一夠鐘就趕人走，特別是桌球，又不會吵到人，還要在室內，會影響甚麼人？甚麼人也沒有影響，只是令到那些人遲一些放工。老實說，你說對不對？你說在大球場就怕吵到人睡覺，這不是問題。」

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