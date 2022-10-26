世界正義工程法治指數　港首跌出全球20大

香港在最新一份世界正義工程的法治指數，跌出全球20大，在全球140個國家中排名22位，較去年下跌3位，創2014年納入指數以來的新低。以亞太區而言，香港則排名第6位，落後於排名第4位的新加坡；南韓則上升一位，在區內第5位。

香港在八個指標中全綫下跌，其中跌幅較大是對政府限權，由去年排名45位跌至54位。以實際評分計算，香港跌幅達2.8%，為亞太區內第四高。

多個指標錄得歷來新低

以細項指標計，香港在多個指標錄得歷來新低。當中行政機關受法院限權，香港在2020年曾在全球排名第18位，但去年已跌至全球第22位，今年更跌至全球第38位；至於行政機關受立法限權，則由2020年第33位，跌至去年第52位，而今年更跌至全球第65位。

世界正義工程高級顧問Ted Piccone分析稱，香港是亞太區唯一在五年內，評分跌多於2%的地區，尤其在權力制衡、基本人權及刑事司法跌幅較明顯。

港府強調國安法有保障人權條文

他引述，本港和平示威者被控違反國安法，影響基本自由評分，而國安法下特首可委任法官處理國家安全相關案件，亦增加行政當局權力，削弱司法獨立，故可能導致香港在全球評分下跌。至於香港未來趨勢，Piccone說要下一年再評估，但觀乎目前和平示威者被控、行政當局權力增加，香港法治的未來走勢令人洩氣(discouraging)。

不過，本港政府早前多次強調，國安法有保障人權條文，指定法官亦不影響司法機構委任相關法官。