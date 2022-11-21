世界盃開鑼 酒吧料大旺入多四成啤酒 商舖望球星登場熱潮升溫

四年一度足球盛事世界盃正式開鑼！再為疫情下停業多時的酒吧業帶來「回血」契機，有酒吧指已備多四成啤酒存貨應客，相信隨著多港人捧場的英格蘭、荷蘭球星今晚起陸續登場，將帶旺酒吧生意，料世界盃期間整體增加兩成生意。有球衣專門店店員指，感覺銷情較上屆差，不過近一、兩星期開始多客人買波衫，有球迷亦指今屆氣氛不及以往熱烈，相信因較多負面新聞影響。 圖：李睿哲

世界盃本港時間昨晚約10時40分，在多哈以北、容納6萬觀眾的艾拜特體育館(Al Bayt Stadium)舉辦開幕式，先播出代表卡塔爾的鯨鯊短片，再有美國影星摩根費曼與卡塔爾代表、先天沒有下半身的尼姆‧穆夫塔(Ghanim Al-Muftah)一起演出，宣揚世界盃主題之一「共融」，之後有傳統歌舞表演、2米高大型球衣、南韓天團防彈少年團(BTS)成員柾國與卡塔爾歌手Fahad Al-Kubaisi合唱主題曲《Dreamers》等表演。 尖沙咀諾士佛台酒吧「backdoorbarhk」昨已準備好迎接世界盃，經理吳先生指，較之前備多四成啤酒存貨，雖然目前訂座率不高，但自放寬防疫措施起生意已有改善，萬聖節更是「排山倒海」；解除營業時間限制後，幾乎每個周末都爆滿，相信世界盃會更旺場，亦正構思推出啤酒加小食「睇波套餐」吸客。東主陳先生補充，相信今晚英格蘭出場，會較多客，而其他重頭戲、16強、8強等強隊對壘更受歡迎，預期帶旺平日，令生意額增兩成。



酒吧商場加大電視直播球賽 樓上吧penthouse更「又換又加」新電視，負責人胡先生透露，東主近日為迎世界盃，亦更換部分電視，更大更清晰讓客人睇得更開心。酒吧預料更旺場，亦準備多近四成啤酒迎客；同因未到「戲肉」，昨晚訂枱僅比過去周日略好，又認為疫情令不少客人習慣在家欣賞賽事，在有免費轉播的日子或較失色；但強隊比併及周末日子有不少被公司客包場，相信四年一度盛事，吸引平常不睇波客人湊熱鬧。不少商場紛紛為世界盃開鑼炒熱氣氛，其中奧海城昨舉辦「全城開波」派對，率先為球壇盛事揭序幕，出席活動的球迷逼滿3層商場，有外籍人士知道場內2部430吋大電視設雙語旁述，表示期待到場感受睇波氣氛。信和集團旗下奧海城、屯門市廣場及荃新天地將全程免費直播64場賽事，商場預料會增加10至15%客量。

