世界盃開鑼 酒吧料大旺入多四成啤酒 商舖望球星登場熱潮升溫

四年一度足球盛事世界盃正式開鑼！再為疫情下停業多時的酒吧業帶來「回血」契機，有酒吧指已備多四成啤酒存貨應客，相信隨著多港人捧場的英格蘭、荷蘭球星今晚起陸續登場，將帶旺酒吧生意，料世界盃期間整體增加兩成生意。有球衣專門店店員指，感覺銷情較上屆差，不過近一、兩星期開始多客人買波衫，有球迷亦指今屆氣氛不及以往熱烈，相信因較多負面新聞影響。 圖：李睿哲
世界盃本港時間昨晚約10時40分，在多哈以北、容納6萬觀眾的艾拜特體育館(Al Bayt Stadium)舉辦開幕式，先播出代表卡塔爾的鯨鯊短片，再有美國影星摩根費曼與卡塔爾代表、先天沒有下半身的尼姆‧穆夫塔(Ghanim Al-Muftah)一起演出，宣揚世界盃主題之一「共融」，之後有傳統歌舞表演、2米高大型球衣、南韓天團防彈少年團(BTS)成員柾國與卡塔爾歌手Fahad Al-Kubaisi合唱主題曲《Dreamers》等表演。
尖沙咀諾士佛台酒吧「backdoorbarhk」昨已準備好迎接世界盃，經理吳先生指，較之前備多四成啤酒存貨，雖然目前訂座率不高，但自放寬防疫措施起生意已有改善，萬聖節更是「排山倒海」；解除營業時間限制後，幾乎每個周末都爆滿，相信世界盃會更旺場，亦正構思推出啤酒加小食「睇波套餐」吸客。東主陳先生補充，相信今晚英格蘭出場，會較多客，而其他重頭戲、16強、8強等強隊對壘更受歡迎，預期帶旺平日，令生意額增兩成。
酒吧商場加大電視直播球賽
樓上吧penthouse更「又換又加」新電視，負責人胡先生透露，東主近日為迎世界盃，亦更換部分電視，更大更清晰讓客人睇得更開心。酒吧預料更旺場，亦準備多近四成啤酒迎客；同因未到「戲肉」，昨晚訂枱僅比過去周日略好，又認為疫情令不少客人習慣在家欣賞賽事，在有免費轉播的日子或較失色；但強隊比併及周末日子有不少被公司客包場，相信四年一度盛事，吸引平常不睇波客人湊熱鬧。不少商場紛紛為世界盃開鑼炒熱氣氛，其中奧海城昨舉辦「全城開波」派對，率先為球壇盛事揭序幕，出席活動的球迷逼滿3層商場，有外籍人士知道場內2部430吋大電視設雙語旁述，表示期待到場感受睇波氣氛。信和集團旗下奧海城、屯門市廣場及荃新天地將全程免費直播64場賽事，商場預料會增加10至15%客量。
球衣店：相信開鑼後銷情較佳
首場賽事非傳統勁旅或令球迷「慢熱」，賣球衣的「足球皇朝」東主Alan更感今屆世界盃氣氛一般，坦言很多球迷稱「唔知道世界盃快將開幕」。他稱訂貨情況還好，惟今年入選名單較遲公布，令備貨有些困擾；相比以往夏天舉辦世界盃，今屆首次在11至12月舉辦，未知會否受節慶影響整體銷情，且日本剛開關，估計不少人留「銀彈」聖誕旅遊，但相信開鑼後一定會比現階段好。飛龍球衣專門店店員透露，感覺銷情差過4年前，不過近一、兩星期也開始多客人購買，尤其阿根廷美斯球衣更受歡迎；丹麥今年的「人權球衣」無緣世界盃，但店員指「設計特別」，也多客人購買，當中黑色作客球衣已售罄，餘下顏色貨量不多，且不少已斷碼。
買球衣的球迷也感氣氛一般，為兒子買球衣的何先生指，今年氣氛「差少少」，他說或與主辦地為卡塔爾有關，他解釋，開賽前夕不少設施未完工等負面新聞傳出，影響氣氛。他又說兒子對美斯情有獨鍾，球迷版本又沒有合適尺碼，不惜購買貴600元、值約千三元的球員版本希望「仔仔開心」，透露自己則撐荷蘭和法國，但自己也有不少球衣，所以就不為自己購買。梁先生亦感今年廣告宣傳不多，「氣氛麻麻」；而他鍾情日本隊，所以打算繼上屆再添一件，主要也因世界盃湊熱鬧才買球衣；又又笑言「尋晚場波麻麻地，留返屋企睇」，待日本隊等勁旅出場，才考慮與三五知己夾時間落酒吧觀賽。 (世界盃2022專版見A11)