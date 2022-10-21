世界盃｜海關深水埗拘30歲男店主　涉賣侵權機頂盒等影視設備

海關拘捕一名30歲深水埗男店主，指他涉嫌出售影視設備時，安裝特定應用程式，用規避方法收看收費電視頻道，涉嫌違反版權條例。海關又指，四年一度的世界盃臨近，會加強巡查及執法，打擊侵權人士，呼籲市民尊重知識產權，如想收看收費電視頻道，應購買由服務供應商提供的解碼器。

涉案影視設備值約12萬元

海關版權及商標調查(行動)科監督洪漢榮及科技罪案組調查組高級調查主任蔡俊威交代案情，表示接獲版權持有人投訴，指有人在網上平台開設帳戶，售賣特定應用程式，用規避方式以收看收費電視頻道，並在深水埗開設零售店售賣有關影視設備，並會幫助僱客安裝有關特定應用程式，遂於周三(19日)採取行動，搜查深水埗有關店舖，拘捕一名30歲男店主，並檢獲證件包括多部機頂盒、41部平板電腦及62套有關影視設備等，它們已預載有關特定應用程式以規避收看收費電視頻道，估計市值12萬港元。海關表示案件仍在調查，不排除有更多人被捕。