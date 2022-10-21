世界盃｜海關深水埗拘30歲男店主　涉賣侵權機頂盒等影視設備

海關拘捕一名30歲深水埗男店主，指他涉嫌出售影視設備時，安裝特定應用程式，用規避方法收看收費電視頻道，涉嫌違反版權條例。海關又指，四年一度的世界盃臨近，會加強巡查及執法，打擊侵權人士，呼籲市民尊重知識產權，如想收看收費電視頻道，應購買由服務供應商提供的解碼器。
涉案影視設備值約12萬元
海關版權及商標調查(行動)科監督洪漢榮及科技罪案組調查組高級調查主任蔡俊威交代案情，表示接獲版權持有人投訴，指有人在網上平台開設帳戶，售賣特定應用程式，用規避方式以收看收費電視頻道，並在深水埗開設零售店售賣有關影視設備，並會幫助僱客安裝有關特定應用程式，遂於周三(19日)採取行動，搜查深水埗有關店舖，拘捕一名30歲男店主，並檢獲證件包括多部機頂盒、41部平板電腦及62套有關影視設備等，它們已預載有關特定應用程式以規避收看收費電視頻道，估計市值12萬港元。海關表示案件仍在調查，不排除有更多人被捕。
標榜全球通用 提供3天免費試看
海關指，有相關收費電視服務年費，大約由1,000多元起，惟被捕人士以年費240至280元出售涉案的應用程式，標榜全球通用，能夠免費收看全球電視劇及電影，毋須月費、年費及終身免費，並提供3天的免費試看版作宣傳，吸引顧客購買，再向顧客提供不同網上付款方式，標榜不用見面，亦可為顧客安裝涉案的應用程式，收錢後透過即時通訊軟件，提供超連結給客戶安裝，又會提供技術支援等。
海關指，使用這些應用程式會接駁至不知名網站，有可能帶來電腦病毒或惡意程式襲擊，又說侵權的規避應用程式，在播放時會有延遲及質素較差，有鑑下月就是四年一度的世界盃盛事，海關指會加強巡查及執法，打擊侵權人士，強調任何人士觸犯版權條例之規避業務，可被罰款50萬元及監禁4年，市民切勿以身試法。