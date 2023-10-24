世界盃100自再封后 三站奪6金 何詩蓓：養足精神再出發

25歲的香港女飛魚何詩蓓在杭州亞運為港隊奪得2金1銀3銅6面獎牌後，繼續征戰游泳世界盃，連戰柏林、雅典及布達佩斯三站賽事，包辦三站100米及200米自由泳冠軍外，非主項亦獲2銀1銅，共奪6金2銀1銅、9面獎牌，狀態巔峰！

何詩蓓在布達佩斯站的100自由游泳以52秒24奪金，較同場的世界紀錄保持者、瑞典泳手施祖唐(Sarah Sjostrom)快1.01秒。完成世界泳聯今年最後一個室內游泳比賽後，何詩蓓接受訪問時總結：「我認為過去一段時間是我這個賽季中比較奇怪的時期，一個月的比賽，但很開心終於完結，我在這整個月確實學到很多。我終於可以休息，享受泳池以外的時光，希望當回歸的時候，我養足精神準備好再出發。」何詩蓓在三站賽事，3度刷新200自大會紀錄、打破100自亞洲紀錄及50米自香港紀錄；總成績僅次包攬三站、共9面背泳金牌的世界盃年度女泳手、澳洲的姬莉麥姬安(Kaylee McKeown)。

