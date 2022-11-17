世界盃2022｜海關打擊走私冒牌波衫　拘15跨境司機及網店店主 檢市值逾5000萬元高仿球衣(更新)

2022年世界盃舉行在即，為加強打擊不法分子於這段期間走私冒牌球衣，海關10月31日至11月10日展開特別行動，共偵破20宗案件，在陸路口岸、本地物流公司和一名本地網店負責人身上，檢獲超過10萬件懷疑冒牌足球球衣，估計市值逾5,000萬元。行動中，海關共拘捕15人。海關指，今次行動中檢獲的球衣數量及貨值俱打破歷來同類案件的紀錄。

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海關表示，涉案球衣仿真度高，且大部分均為世界盃決賽周的參賽球隊，當中不乏歐非、南美一眾足球強國，該批球衣均為各國家隊的最新版球衣，以印有正牌商標的包裝袋包裝，不法分子不惜工本，採用立體印字、製作掛有吊牌及導向至正版網頁QR Code的冒牌球衣，並聲稱以環保物料製作，試圖以假亂真，吸引顧客購買。走私集團同時將冒牌球衣混雜在大量其他貨物內，以圖增加海關偵查難度。