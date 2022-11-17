世界盃2022｜海關打擊走私冒牌波衫　拘15跨境司機及網店店主 檢市值逾5000萬元高仿球衣(更新)

2022年世界盃舉行在即，為加強打擊不法分子於這段期間走私冒牌球衣，海關10月31日至11月10日展開特別行動，共偵破20宗案件，在陸路口岸、本地物流公司和一名本地網店負責人身上，檢獲超過10萬件懷疑冒牌足球球衣，估計市值逾5,000萬元。行動中，海關共拘捕15人。海關指，今次行動中檢獲的球衣數量及貨值俱打破歷來同類案件的紀錄。
海關表示，涉案球衣仿真度高，且大部分均為世界盃決賽周的參賽球隊，當中不乏歐非、南美一眾足球強國，該批球衣均為各國家隊的最新版球衣，以印有正牌商標的包裝袋包裝，不法分子不惜工本，採用立體印字、製作掛有吊牌及導向至正版網頁QR Code的冒牌球衣，並聲稱以環保物料製作，試圖以假亂真，吸引顧客購買。走私集團同時將冒牌球衣混雜在大量其他貨物內，以圖增加海關偵查難度。
海關：大部分冒牌球衣將轉口往歐非及南美洲國家
海關根據風險評估，以及道路貨物資料系統分析，鎖定多輛目標貨車，其中深圳灣貨物組於10月31日至11月1日，在關口截查4輛入境貨車，經X光儀器分析發現貨櫃中間及後方貨物密度較高，引人懷疑。經搜查後在該4個貨櫃內，搜出32,000件、值逾1,600萬元的冒牌球衣。海關繼而在11月4至9日，先後在深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸，截查10輛入境貨車，並再檢獲約59,000件冒牌球衣，總值近3,000萬港元。
海關相信大部分冒牌球衣將轉口往歐非及南美洲國家，小部分則於本地派遞，關員鎖定元朗、青衣、葵涌多間涉事物流公司，並於11月7日及10日展開突擊搜查，再於5間公司內檢走8,400件、共值約430萬元的冒牌球衣。此外，關員經網上巡查，發現一個網店帳戶懷疑售賣冒牌球衣，遂於觀塘拘捕該名網店男店主，並再檢走一批貨物。據了解，涉案冒牌球衣零售價約為500港元，較正版的600至1,300港元便宜，海關將在世界盃期間繼續執法，並追查本地派遞的球衣去向，呼籲市民光顧信譽良好的商戶，如遇可疑情況可向商標持有人查詢，或向海關舉報，相關物流及零售業界亦應小心謹慎。