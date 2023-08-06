世界童軍大露營數百人中暑 民青局：關注事件 已要求童軍總會密切監察

「第25屆世界童軍大露營」現正於南韓全羅北道扶安郡新萬金舉行，惟日前有報道指，由於當地天氣酷熱，已有數百人中暑，亦有部分國家代表團已經離營。民政及青年事務局今日(6日)表示，十分關注參與上述童軍大露營香港童軍總會成員的健康及安全情況。由於大露營營地持續高溫，局方已與香港童軍總會接觸，對參與該活動成員的健康及安全情況表達關注，並得悉香港童軍總會已與南韓政府、世界童軍組織、國家駐光州總領事館，以及入境事務處保持緊密聯繫及溝通。局方又指，香港童軍總會已持續透過社交媒體發布其代表團在當地活動及大會近日採取相應措施的最新信息，局方已要求香港童軍總會密切監察情況，並以青少年成員的健康及安全為首要考慮。