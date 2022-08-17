世界華人協會創會30周年會慶 致力培育中國航天新世代 期望社會各界鼎力支持 共築中國航天夢

「世界華人協會30周年會慶」暨「香港回歸25周年獻禮 - 築夢航天，未來已來晚宴」記者招待會於2022年8月16日周樹堂先生位於香港銅鑼灣的福榮堂舉行並完滿結束。記者招待會中公布了世界華人協會30周年的最新活動，包括「香港回歸25周年獻禮 - 築夢航天，未來已來晚宴」、「中國航天事業推廣大使計劃」、「中國年青太空人計劃」及30周年會慶拍賣活動等等。並邀得政商界專家名人分享和鼓勵社會各界人士鼎力支持，支持中國航天科技發展。

世界華人協會會長程萬琦博士：「世界華人協會匯聚華人精英，多年致力支持國家發展，希望中國繼續富強，人民有安定的生活」。

世界華人協會會長程萬琦博士介紹了世界華人協會30年的豐盛歷史，創會至今會員數目已經達至600萬， 遍佈180多個國家和地區，是目前全球最大最廣泛的華人華僑民間組織，集世界各領域頂級名人於一堂。而今年更是香港回歸25 周年，令協會 30周年會慶別具意義，並感謝中央政府對香港多方面的支持，希望未來中國人能更強大。程博士亦公布世界華人協會將於11月4日舉辦晚宴，呼籲大家繼續支持中國航天發展。

世界華人協會永遠榮譽主席周樹堂先生：「親身見證中國航天科學家對國家的貢獻，令他非常難忘」。

而世界華人協會永遠榮譽主席周樹堂先生亦於記者會中分享個人親身經歷，見證中國科學家為中國建設及發展不斷努力，令他感觸良多，希望社會各界人士繼續支持協會及航天發展。周樹堂先生同時宣佈世界華人協會將會繼續為國家航天發展出力。作為中國航天第一港人、福榮堂集團創辦人及中國航天基金會名譽理事，周樹堂先生身體力行特意借出福榮堂作拍賣活動之用，致力推動協會支持中國航天科技的發展，他表示:「拍賣所得扣除成本，部份用作支持中國航天發展之 用，希望大家鼎力支持」。

世界華人協會常務副會長何昭先生：「拍賣會搜羅了大量珍品，希望各界人士支持參與」。

是次拍賣物品包括不少世界級藏品，除了中國航天神舟一號紀念珍品外，還有大量珍藏翡翠，珠寶玉石，名貴沉香和字畫等不同的世界級藏品。世界華人協會常務副會長何昭先生希望:「拍賣的珍品均是價值連城，相信會引起很多收藏家的關注，希望拍賣活動能夠獲得好成績，為國家發展多出一份綿力」。

世界華人協會總監關家煥先生：「為中國航天科技培育年青新一代，築夢航天」。

關家煥先生表示，世界華人協會將於11月4日在瑰麗酒店舉辦「香港回歸25周年獻禮 - 築夢航天，未來已來晚宴」，當中的「中國航天事業推廣大使計劃」及「中國年青太空人計劃」是重中之重。他表示：「我們會誠邀約200名「中國航天事業推廣大使」，於一年任期內，將肩負航天教育使命，返回母校舉辦航天教育講座，而獲頒授的紀念金牌更有專屬編號及神舟一號的碎片，別具意義；「中國年青太空人計劃」則於各大中小學挑選有志年青人參與世昌太空發射基地交流營，期望培育航天新一代」。