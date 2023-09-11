世紀暴雨後今復工復課 陳國基：本港整體回復正常

世紀暴雨令多區水浸及山泥傾瀉，市民生活大受影響。政務司長陳國基與多名政府官員昨日交代各部門應對暴雨的善後及市面復修工作。陳國基表示，本港整體回復正常運作，料今日復工復課沒有問題；會按緩急輕重安排善後工作。教育局指，今日有10間學校因校園受破壞而未能恢復面授課堂，校方會為學生安排網課。交通方面，日間巴士路線及鐵路服務大致回復正常；石澳道已重開一條行車線，昨晨恢復單層巴士行駛；筲箕灣耀東邨3條巴士線改道後亦會投入服務。

行政長官李家超昨午在社交媒體表示，昨午召開會議聽取政務司長及各政府部門官員匯報暴雨過後的復修情況，以及復工復課的安排部署。陳國基隨後在記者會上表示，本港整體回復基本正常運作，但由於天氣仍不穩，政府會繼續保持高度狀態，按緩急輕重安排善後工作，務求社會全面回復正常運作；發展局將繼續全面巡查，識別有風險的斜波及樓宇等。運輸署緊急事故交通協調中心會密切留意今日路面狀況。

耀東邨3巴士線接載居民 石澳道繼單線行車

暴雨令多區陸路交通中斷。運輸及物流局長林世雄表示，相關部門已清理好80條受暴雨影響的道路，有6條道路未重開，其中，司徒拔道、赤柱近聖士提反灣一段黃麻角道、山頂聶歌信山道、紅磡平治街和柴灣連城道，料今日上班上課時可回復至少一條行車線。但筲箕灣耀興道因山泥傾瀉面積大，正研究可行施工方案，耀東邨3條巴士線服務經過改道後，可接載居民出入。鐵路方面，除黃大仙站個別出口仍要關閉外，服務大致回復正常。

