世紀暴雨後今復工復課 陳國基：本港整體回復正常

世紀暴雨令多區水浸及山泥傾瀉，市民生活大受影響。政務司長陳國基與多名政府官員昨日交代各部門應對暴雨的善後及市面復修工作。陳國基表示，本港整體回復正常運作，料今日復工復課沒有問題；會按緩急輕重安排善後工作。教育局指，今日有10間學校因校園受破壞而未能恢復面授課堂，校方會為學生安排網課。交通方面，日間巴士路線及鐵路服務大致回復正常；石澳道已重開一條行車線，昨晨恢復單層巴士行駛；筲箕灣耀東邨3條巴士線改道後亦會投入服務。
行政長官李家超昨午在社交媒體表示，昨午召開會議聽取政務司長及各政府部門官員匯報暴雨過後的復修情況，以及復工復課的安排部署。陳國基隨後在記者會上表示，本港整體回復基本正常運作，但由於天氣仍不穩，政府會繼續保持高度狀態，按緩急輕重安排善後工作，務求社會全面回復正常運作；發展局將繼續全面巡查，識別有風險的斜波及樓宇等。運輸署緊急事故交通協調中心會密切留意今日路面狀況。
耀東邨3巴士線接載居民 石澳道繼單線行車
暴雨令多區陸路交通中斷。運輸及物流局長林世雄表示，相關部門已清理好80條受暴雨影響的道路，有6條道路未重開，其中，司徒拔道、赤柱近聖士提反灣一段黃麻角道、山頂聶歌信山道、紅磡平治街和柴灣連城道，料今日上班上課時可回復至少一條行車線。但筲箕灣耀興道因山泥傾瀉面積大，正研究可行施工方案，耀東邨3條巴士線服務經過改道後，可接載居民出入。鐵路方面，除黃大仙站個別出口仍要關閉外，服務大致回復正常。
港鐵籲今早改用樂富或鑽石山站搭觀塘綫
港鐵則指，黃大仙站被水浸毀壞的設施修復工作需時，除連接D1出入口與車站大堂的升降機已恢復服務外，其他升降機及扶手電梯暫停服務。鑑於今早市民要上班上學，港鐵呼籲乘客盡量使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫。要用黃大仙站的人，排隊及候車時間或較長，車站亦可能在乘客較多的時候實施人流管制措施。
受山泥傾瀉及路陷影響的石澳道，日前經過路基加固，部分路段恢復單線雙程行車，昨晨6時已重開來往石澳及筲箕灣的城巴9號線。昨日所見，重開後的石澳道車流不多，損毀道路部分仍以水馬和雪糕筒圍封，消防人員繼續運送物資予留守的村民，亦有人加緊清理堆積的垃圾。
10學校未能如期回校上課
多間學校的校園及設施受破壞。署理教育局長施俊輝表示，至今共收到117所學校報告校園損壞的情況，除了一所學校需要待零件付運，以維修損壞的電力設施外，其餘116所學校的維修工程已於昨日完成。截至昨午4時，教育局收到10間學校報告，因校園受破壞需要進一步清理及善後工作，暫時未能於今天恢復面授課堂；有關學校已作替代安排如網課。
跨境學童方面，蓮塘香園圍口岸及文錦渡口岸暫停服務，13輛跨境校巴要改用其他陸路口岸，325名學童受影響，局方已協調校巴服務承辦商及學校，安排校巴使用皇崗口岸。
發展局長甯漢豪表示，截至昨日中午，土力工程處共接到75宗山泥傾瀉報告，54宗已經完成檢視工作，冀在未來幾日檢查高風險地方。民政及青年事務局長麥美娟指，政府會協助受影響居民申請應急基金，並彈性處理申請。