世紀暴雨隨時來襲 渠務署超前部署雨季防洪 加強應用科技監測 倍增應變隊善後

香港雨季和颱風季節將至，甚或再出現極端天氣情況。渠務署長莫永昌昨表示，吸取去年特大降雨經驗，當局正全面落實及執行強化應對極端天氣的四大策略，包括做好準備、預警、應急及復原等，「我們目標是想將香港打造成應對極端天氣的韌性防洪城市。」 本港去年經歷連場「世紀暴雨」致多區水浸及山泥傾瀉，如何防止水患備受社會關注！渠務署昨就雨季防洪工作會見傳媒，署長莫永昌表示，署方已檢視及強化緊急事故控制中心及緊急應變隊伍的運作，隊伍數量由去年70增至160隊，運作基地則增至逾30個，「全球共識無法杜絕水浸，希望做到在暴雨期間及過後，應變隊伍能在最短時間作出部署，到達現場處理水浸事故，讓社會回復正常運作。」

料全年降雨量達2100至2700毫米 莫永昌指，應變隊伍在本月初兩次紅雨其間都發揮良好作用，當局未收到柴灣及黃大仙兩區任何水浸報告，預計本港全年降雨量達2,100至2,700毫米，「今年3月份『雨水排放系統』手冊的設計雨量參數，已因應去年特大暴雨降雨量作上調，相信足以抵禦惡劣天氣，令香港的水浸風險更可控。」莫永昌續指，署方在過去數月為加強防洪及排洪能力進行大量工作，其中120項各區維修及小型改善工程，大部分已於首季完成。另外，有11項大型雨水排放系統改善工程正在進行，包括興建雨水渠、地下蓄洪池及河道改善工程，預計於今年至2030年期間分批落成。 冀打造香港成「韌性防洪」城市 莫又提及，未來會繼續加強應用創新技術防洪，舉例今年初在黃大仙及柴灣區內曾發生嚴重水浸的位置，選定逾30個雨水沙井安裝智能感測設備，24小時實時監察雨水渠的水位狀況。當局亦計劃今年內在元朗及尖沙咀試行以人工智能系統，實時分析街道影像，辨識街道水浸情況，及早派遣應變隊伍處理。莫重申，當局正全面落實及執行強化應對極端天氣的四大策略，包括做好準備、預警、應急及復原等，「我們目標是想將香港打造成應對極端天氣的韌性防洪城市。」同時，為制訂更前瞻性策略，署方正進行「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究 」，預計於今年9月完成。

