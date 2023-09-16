世紀暴雨｜甯漢豪：「500年一遇」屬全球通用描述排水系統設計說法　非港獨有

本港世紀暴雨引發多區水浸，令人憂慮本港的排水系統，重災區包括柴灣、黃大仙和北區的排水防洪工程進展緩慢，政府官員解釋時曾用「500年一遇」形容今次暴雨，惹來市民質疑。發展局局長甯漢豪今日(16日)在電台節目表示，「500年一遇」是全球通用描述排水系統設計的說法，並非香港獨有。

指 港 渠管設計原承載200年一遇雨量

甯漢豪說，本港設計的渠管最大的容量就是能夠承載200年一遇的雨量，140多毫米一小時，惟今次大雨超出本港的負荷，今次的大雨就等同「500年一遇」的設計容量，強調這個說法並非香港獨有，全世界若描述排水系統承載量如何，都用這個方程式去說的。

她又舉新加坡作例子，指新加坡市中心的渠管設計是100年一遇的大雨，但香港未必需要因為渠管承載雨量較多而沾沾自喜，認為今次暴雨告訴本港當極端天氣來得密以及可能發生時，本港的渠管設計可能要再超前一些。

稱暴雨後數小時退水可說是可控

她透露，為了應對極端天氣，當局正進行長遠研究，短期亦會考慮推前觀塘排水工程等項目，日後在北部都會區等新發展區亦會考慮建公園「吸水」，引入地底蓄水池等先進的排水系統。她又說今次黑雨警告除下後，除黃大仙中心水浸較嚴重外，其餘水浸情況大體上可以在5小時內將水退卻，認為雖然渠管遇到超出設計可以承載的雨量，惟可說是可控的。