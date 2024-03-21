世紀暴雨｜筲箕灣耀興道西行線周六重開 爭取6月底前全面復常

路政署表示，近筲箕灣耀東邨的一段耀興道，經修復及公共巴士試路後，將於星期六(23日)上午約5時半重開一條西行方向的行車線，並爭取於6月底前全面重開耀興道的行車線及行人路。

行經該路段西行方向的6條巴士路線（包括城巴第77、82S、99、N8號線及過海巴士第110及606號線）及專線小巴第65號線，將全部恢復行駛原有路線，沿路近筲箕灣廣場、東盛苑及耀東商場的巴士站亦會恢復使用，惟耀明樓對出的巴士站仍需繼續暫停使用。至於沿耀興道東行方向的6條巴士（包括城巴第77、99、720X及N8號線及過海巴士第110及606號線）及專線小巴第50及65路線，則維持現時改道安排，繼續為耀東邨居民提供服務。