世紀暴雨｜議員促檢視雨水排放系統　甯漢豪：港設施設計媲美國際先進城市

本港上月發生「500年一遇」的世紀暴雨，多區港鐵站、購物商場和幹道等出現嚴重水浸，惹人關注。民建聯立法會議員李慧琼今日(18日)在立法會大會提出書面質詢，問及政府會否計劃檢視及提高各區雨水排放系統的承受能力，以應對極端天氣帶來的風險。發展局局長甯漢豪回應指，本港雨水排放設施的設計可媲美新加坡、東京和倫敦等先進城市。

稱部分標準甚至超越

甯漢豪說，本港雨水排放設施的設計媲美一些國際先進城市，包括新加坡、東京及倫敦等，而部分設施的標準甚至更為超越。她指，渠務署一直努力不懈提升雨水排放設施的排洪能力，現正進行11項雨水排放系統改善工程，當中包括興建雨水渠和地下蓄洪池，另有18項防洪或雨水排放系統改善工程正在規劃中。因應近期的水浸事故，署方正檢視雨水排放系統改善工程項目的推展優次，以盡快改善較高水浸風險的地區。

她續指，渠務署會採取一切可行方法，例如在向立法會申請撥款時進行同步招標工作，盡力縮短工程設計、採購及施工時間，以盡快開展和完成改善工程。渠務署亦不時與地區屋苑管理公司聯繫，就如何防範屋苑地下停車場及地庫等設施發生水浸事故提供技術意見，包括優化其排水設計、實施改善排水措施如加裝水泵、水浸警報系統、安裝擋水板等。

新發展區積極採用「藍綠建設」設計元素

甯漢豪又指，渠務署亦積極建議在新發展區採用「藍綠建設」的設計元素，包括蓄洪湖泊、雨水花園、綠化天台及其他綠化設施，以減低排洪設施的負荷，提高城市抗洪能力；同時為應對近年越趨頻繁的極端天氣，渠務署已在去年展開一項「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，以評估氣候變化至世紀末對本港雨水排放系統的影響，以及制定全新全面的全港性防洪管理策略，預計有關研究將於2024年完成。