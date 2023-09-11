世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失

暴雨期間，領展商場黃大仙北館地層被淹沒。領展物業及停車場管理董事總經理黎漢明在電台節目指，消防及商場職員在前日早上已抽走商場內的積水，及安排清理雜物及淤泥，並由保險公司點算租戶損失。他指部分需使用電器的租戶，可能要較長時間維修，才能重新營業，而領展會配合租戶需要，正與租戶商量租金事宜。

黎漢明續指，早前超強颱風蘇拉襲港，加上暴雨，令上游的樹枝及泥石等流到山腳，堵塞渠道，導致水浸嚴重。領展將與渠務署商討提升商場的防洪、去水措施、加強防水閘，並會加強演練。至於柴灣環翠停車場同樣受水浸影響，多架車輛損壞，黎漢明指商場有購買責任保險，呼籲受影響車主與商場聯絡，交由保險公司跟進。