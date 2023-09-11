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2023-09-11 11:50:37

世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失

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世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失(資料圖片/陳奕釗攝)

世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失(資料圖片/陳奕釗攝)

暴雨期間，領展商場黃大仙北館地層被淹沒。領展物業及停車場管理董事總經理黎漢明在電台節目指，消防及商場職員在前日早上已抽走商場內的積水，及安排清理雜物及淤泥，並由保險公司點算租戶損失。他指部分需使用電器的租戶，可能要較長時間維修，才能重新營業，而領展會配合租戶需要，正與租戶商量租金事宜。

黎漢明續指，早前超強颱風蘇拉襲港，加上暴雨，令上游的樹枝及泥石等流到山腳，堵塞渠道，導致水浸嚴重。領展將與渠務署商討提升商場的防洪、去水措施、加強防水閘，並會加強演練。至於柴灣環翠停車場同樣受水浸影響，多架車輛損壞，黎漢明指商場有購買責任保險，呼籲受影響車主與商場聯絡，交由保險公司跟進。

世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失(資料圖片/陳奕釗攝) 世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失(資料圖片/陳奕釗攝) 世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失(資料圖片/陳奕釗攝) 世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失(資料圖片/陳奕釗攝) 世紀暴雨｜領展：正與商戶商討黃大仙北館租金　由保險公司點算租戶損失(資料圖片/陳奕釗攝)

保險業：如車主購買「全保」包水浸影響

對於多架車輛因水浸導致「死火」，停泊在停車場的車輛亦被波及。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄則指，如果車主有購買俗稱「全保」的綜合車輛保險，證明已盡力避免及減少意外損失，保險賠償範圍會包括受水浸影響。賠償金額會按汽車維修費實報實銷，車輛若因水浸報銷，或會按車輛折舊後市價作賠償，但車主仍需繳付一定比例的「墊底費」。但如車主只購買第三者保險，保障範圍不包括汽車及財物損失，只會賠償涉及人命傷亡的索償。不過他指出，假若事件因停車場或管理公司疏忽，沒有做好雨水疏導措施，車主可嘗試循民事索償，向有關人士或公司追討賠償。羅少雄預計涉及今次暴雨的保險索償額，較超強颱風山竹的30億元索償額更高，明年保費或會增加。

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