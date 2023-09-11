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2023-09-11 10:36:21

世紀暴雨｜黃大仙站水浸港鐵派職員入隧道搶修　工會感震驚張欣宇倡安裝遙控防洪板

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世紀暴雨｜工會對港鐵職員水浸入隧道搶修感震驚　張欣宇倡安裝遙控防洪板(網上圖片)

世紀暴雨｜工會對港鐵職員水浸入隧道搶修感震驚　張欣宇倡安裝遙控防洪板(網上圖片)

暴雨來襲期間，港鐵黃大仙站嚴重水浸，有職員當時進入水浸隧道搶修。鐵路工會聯合會主席林偉強在電台節目指，對相關情況感到震驚，質疑當時是否需要即時進入隧道搶修，以及有無足夠設備。他指當時同事只有平時工作的安全鞋、安全帽及反光衣，但隧道水浸形成密閉空間，擔心職員前行時會被水流沖倒。林又關注即使員工願意工作，有否更高層員工提醒他們有潛在風險。林偉強指據他所知，暴雨後搶修工作前是有安全評估，但沒有明確準則，要靠員工憑經驗和直覺「執生」，他促請港鐵訂出復修工作的優次，同時保障員工安全。

世紀暴雨｜工會對港鐵職員水浸入隧道搶修感震驚　張欣宇倡安裝遙控防洪板(張欣宇Fb圖片) 世紀暴雨｜工會對港鐵職員水浸入隧道搶修感震驚　張欣宇倡安裝遙控防洪板(鐵路工會聯合會) 世紀暴雨｜工會對港鐵職員水浸入隧道搶修感震驚　張欣宇倡安裝遙控防洪板(資料圖片／羅庸軒攝) 黑雨｜黃大仙站水浸（網上圖片）

張欣宇建議港鐵安裝遙控防洪板

曾在港鐵任職的立法會議員張欣宇表示，當晚短時間內有水湧入港鐵站，列車停駛黃大仙站是果斷決定，避免造成傷亡。但對於當時有現場主管認為員工可進入水浸隧道工作，張欣宇對此並不認同，認為需要提供更多設備，例如救生衣或安全繩等。張欣宇續指，港鐵每個出入口都可安裝防洪板，但每塊約1.5米高的防洪板均需要人手安裝。由於當時情況變差，職員來不及安裝，而更重要是疏散乘客。他認為針對水浸黑點，港鐵可以考慮安裝遙控的防洪板。

黃大仙站在周六短暫重開後，因架空電纜故障再暫停服務。張欣宇指，對港鐵要在車站搶修至100分才重開，還是60分便重開予市民使用，沒有對與錯。但他認為周六是假日，港鐵可以多花時間再試幾班車才重開，或者會更好，亦相信市民能夠理解。

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