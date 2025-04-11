丘應樺稱行政長官下月聯同內地企業出訪中東

立法會財委會特別會議繼續舉行。全國人大常委、民建聯議員李慧琼說，貿易戰有不確定性，關注政府如何深化國際交流，以減少對美國市場的依賴。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，一直擴展與其他國家的接觸，並與內地各省市「拼船出海」，透露下月行政長官將與內地企業一同出訪中東，在地緣發展緊張的情況下，謀求發展中東新市場和東盟市場。
黃英豪當局會調撥資源到新興市場開設辦事處
進出口界議員黃英豪表示，中央周邊工作會議提出構建「周邊命運共同體」，關注當局會否將歐美國家的經貿辦，調撥資源到新興市場開設辦事處。丘應樺說目前印尼有辦事處，馬來西亞和沙特阿拉伯則計劃增設，當局會整體策劃，重新設置經貿辦的國家和地區，稍後將建議給予政府部門。
丘應樺回應會計界議員黃俊碩時表示，馬來西亞經貿辦目前進展良好，正緊密籌備。至於沙特經貿辦，當局一直有聯絡，仍有很多詳細地方需要商討。而美國有聲音關閉三個特區政府經貿辦，當局會密切留意事情發展，已經作最壞打算和一切準備工作，但現階段不適合透露安排。
吳永嘉：關稅戰瞬息萬變工商界措手不及
工業界議員吳永嘉認為，關稅戰瞬息萬變，工商界措手不及，建議當局會否增設具跨部門統籌能力的渠道，讓商會與政府直接交流，制定政策時跟全面回應業界需要。丘應樺表示，目前由局方牽頭與業界接觸，至今開了兩次會議，如果有需要，在財政司司長領導下，應該會協作，與商界緊密接觸。
選委會界議員周文港表示，美國國債利息高，真正「財主」集中在中東，關注當局如何支持「一帶一路」辦公室更好工作。丘應樺表示，在政府財政情況下，要善用資源，因此經貿辦、貿發局和投資推廣署要「三位一體」做好工作，如果當局有更多資源，當然可以做更多工作。
原文刊登於 香港電台