丘應樺稱行政長官下月聯同內地企業出訪中東

立法會財委會特別會議繼續舉行。全國人大常委、民建聯議員李慧琼說，貿易戰有不確定性，關注政府如何深化國際交流，以減少對美國市場的依賴。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，一直擴展與其他國家的接觸，並與內地各省市「拼船出海」，透露下月行政長官將與內地企業一同出訪中東，在地緣發展緊張的情況下，謀求發展中東新市場和東盟市場。

黃英豪當局會調撥資源到新興市場開設辦事處

進出口界議員黃英豪表示，中央周邊工作會議提出構建「周邊命運共同體」，關注當局會否將歐美國家的經貿辦，調撥資源到新興市場開設辦事處。丘應樺說目前印尼有辦事處，馬來西亞和沙特阿拉伯則計劃增設，當局會整體策劃，重新設置經貿辦的國家和地區，稍後將建議給予政府部門。