丘應樺訪德國　推廣大灣區商機和香港優勢

丘應樺在德國慕尼黑出席粵港澳大灣區—歐洲經貿合作交流會，並在會上致辭。(政府新聞處圖)

商務及經濟發展局局長丘應樺9月6日(慕尼黑時間)在德國慕尼黑訪問期間，推廣粵港澳大灣區帶來的龐大商機，以及香港的獨特優勢和潛力。

稱港是 國際企業進入大灣區市場門戶

丘應樺在廣東省商務廳、香港特別行政區政府投資推廣署及澳門貿易投資促進局合辦的「粵港澳大灣區—歐洲經貿合作交流會」上指，大灣區人口超過8,600萬，於2022年在國內生產總值中佔約2萬億美元，是國內開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，展現龐大發展潛力。

他表示，香港享有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，作為大灣區內最開放的國際城市，香港將擔當推動區域經濟協同發展的核心引擎之一，並致力在優勢互補和互利共贏的原則下與廣東和澳門深化合作，並在不同領域發揮所長，為大灣區整體發展作出貢獻。他提到，香港憑藉以法治為基礎的高度市場化和國際化營商環境，是國際企業進入急速發展的大灣區市場的門戶，並呼籲德國企業抓緊機會落戶香港，把握大灣區發展帶來的機遇。

丘應樺出席交流會後，便與巴伐利亞州經濟、區域發展和能源部國務秘書Roland Weigert會面，介紹香港的最新發展，並就不同經濟議題交換意見。在慕尼黑期間，他亦與德國商界會面，推廣香港的營商機遇和潛力，並與德國慕尼黑西門子金融服務集團行政總裁Veronika Bienert會面，介紹香港的招商引資措施等。丘應樺將於明日(8日)返港。