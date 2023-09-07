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2023-09-07 10:02:08

丘應樺訪德國　推廣大灣區商機和香港優勢

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丘應樺在德國慕尼黑出席粵港澳大灣區—歐洲經貿合作交流會，並在會上致辭。(政府新聞處圖)

丘應樺在德國慕尼黑出席粵港澳大灣區—歐洲經貿合作交流會，並在會上致辭。(政府新聞處圖)

商務及經濟發展局局長丘應樺96(慕尼黑時間)在德國慕尼黑訪問期間，推廣粵港澳大灣區帶來的龐大商機，以及香港的獨特優勢和潛力。

丘應樺(右二)在德國慕尼黑與慕尼黑和上巴伐利亞工商會成員進行午餐會議。(政府新聞處圖) 丘應樺在德國慕尼黑與巴伐利亞州經濟、區域發展和能源部國務秘書Roland Weigert(左二)會面，介紹香港的最新發展。(政府新聞處圖) 丘應樺在德國慕尼黑與巴伐利亞中德經濟文化協會執行主席兼董事會成員Stefan Geiger會面，介紹香港和粵港澳大灣區的最新發展。(政府新聞處圖) 丘應樺在德國慕尼黑與德國慕尼黑西門子金融服務集團行政總裁Veronika Bienert(左)會面，介紹香港的招商引資措施。(政府新聞處圖)

稱港是國際企業進入大灣區市場門戶

丘應樺在廣東省商務廳、香港特別行政區政府投資推廣署及澳門貿易投資促進局合辦的「粵港澳大灣區—歐洲經貿合作交流會」上指，大灣區人口超過8,600萬，於2022年在國內生產總值中佔約2萬億美元，是國內開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，展現龐大發展潛力。

他表示，香港享有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，作為大灣區內最開放的國際城市，香港將擔當推動區域經濟協同發展的核心引擎之一，並致力在優勢互補和互利共贏的原則下與廣東和澳門深化合作，並在不同領域發揮所長，為大灣區整體發展作出貢獻。他提到，香港憑藉以法治為基礎的高度市場化和國際化營商環境，是國際企業進入急速發展的大灣區市場的門戶，並呼籲德國企業抓緊機會落戶香港，把握大灣區發展帶來的機遇。

丘應樺出席交流會後，便與巴伐利亞州經濟、區域發展和能源部國務秘書Roland Weigert會面，介紹香港的最新發展，並就不同經濟議題交換意見。在慕尼黑期間，他亦與德國商界會面，推廣香港的營商機遇和潛力，並與德國慕尼黑西門子金融服務集團行政總裁Veronika Bienert會面，介紹香港的招商引資措施等。丘應樺將於明日(8日)返港。

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