丘應樺：外資對港信心逐漸恢復　企業已經「返晒來」

本港近年傳出外資企業因疫情等原因撤離。商務及經濟發展局長丘應樺今(16日)在電台節目表示，外資對香港的信心逐漸恢復，形容疫情期間離開的外資企業已經「返晒來」，又預期受全球經濟影響，雖然本港第四季進出口仍然淡靜，但到明年首季有望復常。

引進 企業 KPI 超額完成 明年首季出口料復常

丘應樺指，現時香港仍然充滿商機，疫情期間離開的外資企業已經「返晒來」，引進重點企業辦公室接觸約200間企業，其中25間已有落實方案落戶香港，投資推廣署已引進272間企業，關鍵績效指標(KPI)目標是3年內引進1,100間，至於本港的9,000多間外資企業，部分是重新落戶香港，亦有部分是初創公司，形容外資信心正在回歸。他說當局會為企業的需要度身訂造支援措施。

他表示，本港出口下跌是因為受全球經濟問題影響，估計今年第四季出口仍然比較淡靜，但希望隨著地緣政治及供應鏈穩定時，明年第一季的出口貿易可以復常，又提到，內部消費及旅遊都是重要一環，當局推出夜繽紛活動，就是希望刺激夜經濟及內部消費，加強旅遊業。

盼港申RCEP程序年內完成 明年加入

至於本港加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的步伐，丘應樺指大部分國家支持本港加入RCEP，RCEP秘書處正審核其他國家和經濟體的申請，申請期需要18個月，亦要經核實程序，期望整體程序可於今年內完成，明年可順利加入RCEP。