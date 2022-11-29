丘應樺：外資預備回港　情況非報道般差

持續逾2年的新冠疫情重創經濟，有報道不少外資因為港府的防疫措施離港。剛外訪回港的商務及經濟發展局局長丘應樺接受傳媒訪問時指，本港放寬入境檢疫措施後，有曾經離港的外資預備回港，情況並非一般報道所說的差，又指外資去某些地方可能短期有好處，但長遠未必有利，強調大灣區的機遇等，是其他國家無法相比或競爭。

丘應樺接受《有線新聞》訪問，表示外資都了解不同地方有不同需要，他們都了解香港正逐步放鬆，對香港情況十分有信心，他們很歡迎現時放寬政策，亦預備回來香港，情況並不是其他一般報道說的差。他形容公司離開香港或進入香港屬正常情況，並舉例指2022年整體外來公司的數目約8,900多間，2021年約9,100多間，兩者差不多，不能一概而論說公司因為防疫而離港，亦有很多外商留下來。

稱有大 灣區機遇 離港外資長遠未必好

他續指，外資去某些地方可能短期有好處，但長遠未必對其有利，因為本港稅制、法律問題、大灣區的機遇等，都是其他國家無法相比或競爭，惟任何商業或企業來港都要遵守香港法律。

至於特首李家超有否要求要親自打電話叫企業來港，丘應樺回應指，每個局都要身體力行，不需要特首要求，自己亦會做，認為要叫才做並非是做好自己的工作。他透露，正跟很多外資緊密接觸，但不能公布進度如何。