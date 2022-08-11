丘應樺：引入內地人才更好　港應發掘中東非洲新商機

商務及經濟發展局局長丘應樺接受《文滙報》專訪談到香港未來發展的商機，他說行政長官李家超首份《施政報告》目的是要與世界「搶人才」，他分享自己的「引才觀」是用人唯才，而全世界不同地方都有人才可以引入香港，指「引入人才不限於歐美，將內地人才引入香港更加好。」

料 短 暫離港企業「一定會返來」

丘應樺續指，香港香港背靠祖國，落戶香港發展的商人都十分明智，是看得通香港的潛力、香港的機遇及香港往後的發展，都一定強過新加坡，他說短期內，可能會有企業因為疫情、地緣政治等原因短暫性離港到其他地方發展，但他直言「很有信心，他們一定會返來」。他又說，講好香港故事最大的困難之一是香港的檢疫安排，但港府「3+4」檢疫措施相信可讓商業有重新展開的空間，形容為「好消息」。

丘應樺在訪問中提議，大企業可安排培訓，吸引一些中亞地區的學生來港，在他們讀完書後參加實習計劃，抑或讓內地來港學生在香港的大學讀完書後，設立短暫的培訓計劃，讓他們體驗在香港工作的生活，令他們覺得自己在香港有廣闊的發展空間。

他又稱，本港受地緣政治影響，要尋找新出路創造新商機，東盟與內地政治關係好，香港與東盟也有自貿協議，加上文化有很多相似之處，未來要繼續加強與東盟10國經貿合作。他續指，特區政府還會發掘中東伊斯蘭國家的經濟體、「一帶一路」中亞國家等的新商機，長遠國家和非洲國家關係密切，香港要思考如何把握當中的機遇，為香港的經濟發展尋找新商機。