丘應樺：東盟國家可為香港帶來很大商機

行政長官李家超率領代表，到訪東盟3個成員國包括老撾、柬埔寨及越南，以開拓商機。

商務及經濟發展局局長丘應樺在一個電視節目表示，香港在專業服務等方面存在優勢，可協助有關國家發展經濟，同時這些國家與中國關係非常好，相信可以為香港帶來很大商機。他又說東盟屬香港第二大貿易夥伴，去年雙邊貿易達到1446億美元。

他又說特區政府在馬來西亞、泰國、新加坡及印尼開設經貿辦事處，暫時是足夠，但不排除日後在其他東盟國家亦設立經貿辦。