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2024-07-28 19:46:00

丘應樺：東盟國家可為香港帶來很大商機

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丘應樺(資料圖片)

丘應樺(資料圖片)

行政長官李家超率領代表，到訪東盟3個成員國包括老撾、柬埔寨及越南，以開拓商機。

商務及經濟發展局局長丘應樺在一個電視節目表示，香港在專業服務等方面存在優勢，可協助有關國家發展經濟，同時這些國家與中國關係非常好，相信可以為香港帶來很大商機。他又說東盟屬香港第二大貿易夥伴，去年雙邊貿易達到1446億美元。

他又說特區政府在馬來西亞、泰國、新加坡及印尼開設經貿辦事處，暫時是足夠，但不排除日後在其他東盟國家亦設立經貿辦。

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另外，對於駐倫敦經貿辦早前有職員被指違反英國國安法， 丘應樺說由於涉及司法程序，不予置評，事件為有關經貿交流帶來一些影響，特區政府有在不同場合解說香港優勢，繼續推廣文化、教育等方面。

被問到是否需要檢視經貿辦在歐美國家的定位及角色，丘應樺認為維持經貿辦在當地的工作是非常重要，如果撤出，更加會斷了聯絡，現階段不會有任何改變。

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正研究「銀髮經濟」

另外，政府正研究「銀髮經濟」，目標今年內提交建議。丘應樺表示，到2043年有3分1人口、約260多萬人已達65歲，認為銀髮經濟涉及多個層面，例如可以再就業以推動香港經濟。他舉例說不少「銀髮族」是中產，會有一筆很好的退休金，沒有住屋負擔，可探討如何引導他們為經濟發展作出貢獻。他又說會研究「銀髮族」對醫療、投資、保險等有何需要，以推展迎合這個組群的產業。

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原文刊登於 香港電台