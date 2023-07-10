丘應樺：港台積極落實《約章》　議員關注新大樓進展　李鎮強倡用「將軍澳收返嚟嘅傳媒」

政府近年銳意改革香港電台，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港台在過去數年已進行重大改革、正本清源，並執行《香港電台約章》內訂明的公共目的和使命，尤其是加強市民認識「一國兩制」及其在港的實施情況，重新貫徹和履行政府部門及公共廣播機構的責任。 過去數年積極落實《港台約章》 丘應樺今日(10日)在立法會資訊科技及廣播事務委員會會議表示，港台為落實《香港電台約章》，過去數年積極進行大量工作，包括製作介紹國家歷史、文化和成就的節目，又轉播在內地受歡迎的國劇，以及加強與內地媒體合作和交流等。

林振昇促跟進港台大樓漏水 早年立法會的建制派因對港台不滿，香港電台新大樓的工程撥款多年來未獲通過。事隔多年，會上多名議員關注港台興建新大樓的計劃進展，勞聯林振昇指早前參觀港台大樓後，認為大樓較舊、員工工作環境欠佳，而每次打風落雨後更會出現滴水問題，希望當局跟進。 民建聯葛珮帆亦稱，港台有許多新聞和唱片庫存的寶藏，倘出現水浸寶藏或難以保存，自由黨李鎮強更建議當局把「將軍澳一啲收返嚟嘅傳媒地址」交由港台使用。丘應樺回應稱，當局一直有跟進港台新廣播大樓的計劃，目前正與港台研究進度，有具體進度後會再到立法會介紹。