丘應樺：港台積極落實《約章》　議員關注新大樓進展　李鎮強倡用「將軍澳收返嚟嘅傳媒」

政府近年銳意改革香港電台，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港台在過去數年已進行重大改革、正本清源，並執行《香港電台約章》內訂明的公共目的和使命，尤其是加強市民認識「一國兩制」及其在港的實施情況，重新貫徹和履行政府部門及公共廣播機構的責任。
過去數年積極落實《港台約章》
丘應樺今日(10日)在立法會資訊科技及廣播事務委員會會議表示，港台為落實《香港電台約章》，過去數年積極進行大量工作，包括製作介紹國家歷史、文化和成就的節目，又轉播在內地受歡迎的國劇，以及加強與內地媒體合作和交流等。
林振昇促跟進港台大樓漏水
早年立法會的建制派因對港台不滿，香港電台新大樓的工程撥款多年來未獲通過。事隔多年，會上多名議員關注港台興建新大樓的計劃進展，勞聯林振昇指早前參觀港台大樓後，認為大樓較舊、員工工作環境欠佳，而每次打風落雨後更會出現滴水問題，希望當局跟進。
民建聯葛珮帆亦稱，港台有許多新聞和唱片庫存的寶藏，倘出現水浸寶藏或難以保存，自由黨李鎮強更建議當局把「將軍澳一啲收返嚟嘅傳媒地址」交由港台使用。丘應樺回應稱，當局一直有跟進港台新廣播大樓的計劃，目前正與港台研究進度，有具體進度後會再到立法會介紹。
何君堯倡港台與政府新聞處合併
另外，委員會主席何君堯形容商經局轄下的香港電台，以及民政及青年事務局轄下的政府新聞處資源重疊，「一個係靈魂，一個係軀體」，關注兩個部門的資源如何協調使用，甚至會否考慮合併。丘應樺表示，當局會跟進他的提議。
港台人手方面，廣播處長張國財透露港台公務員職位目前約有兩成空缺，早前已展開數輪招聘工作，包括招聘156個全職非公務員合約僱員，以及透過經貿辦到有香港留學生的地方宣傳。他續說，港台有意到有較多港人就讀傳理系的內地大學招聘。