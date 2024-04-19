丘應樺：相信引進企業將超目標　投資推廣署：有企業或因地緣政治趨低調

政府近年積極搶企業、搶人才，在今日(19日)在立法會財委會特別會議上，談到政府招商引資的問題。商務及經濟發展局長丘應樺表示，去年投資推廣署協助382間內地及海外企業在港開設或擴展業務，其中有來自內地、美國、日本、新加坡等地，今年首季亦已經有150間企業來港，相信以目前速度，可以超出3年內引進1,130間企業的目標。

投資推廣署署長劉凱旋說，部分企業觀察到在港做生意，能聯通內地和亞洲，亦有內企希望透過香港「走出去」，惟可能基於地緣政治原因，故意低調，並無做特別的推廣，惟去年外商直接投資達到610多億元，她認為是反映招商引資工作有進展。

她續稱，留意到陸續有外國的商務考察團隊來港，特別是一帶一路沿線和東南亞國家，認為是好的趨勢。至於家族辦公室一般比較低調，政府無備存相關數字，但引述德勤指香港有超過2,700間家辦，認為已取得階段進展。

丘應樺：冀年內完成加入RCEP

對於香港正爭取加入「區域全面經濟夥伴協定」RCEP，丘應樺說香港具備充分條件加入RCEP，期望今年內可完成，政府將繼續與RCEP成員的經貿部門保持緊密聯繫，利用不同平台及場合進行游說，爭取在RCEP成員完成就新成員加入程序的討論後，盡早加入RCEP。