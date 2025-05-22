丘應樺︰至去年香港於重慶投資項目逾3700個

商務及經濟發展局局長丘應樺在重慶出席第七屆中國西部國際投資貿易洽談會開幕式，他致辭表示，自2023年成立渝港合作會議機制以來，兩地政府在11個領域積極推動合作，除了經貿、金融、物流、創科等商業範疇外，亦包括文化旅遊、人才交流和青年發展等多方面的合作，一同為國家高質量發展作出貢獻，同時為兩地企業創造無限機遇。

丘應樺：不少香港企業深耕重慶市場

他又說，過去數年，在國家的大力支持下，香港積極發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，亦銳意朝創新科技和知識產權貿易等具新質生產力潛力的方向發展，全面提升香港的發展動能，也為內地和香港企業發展提供了廣闊的空間。與此同時，不少香港企業看準重慶作為國家西部發展重點城市的優勢，積極引進香港的世界級專業服務、國際經驗和資源，深耕重慶市場，至2024年，香港在重慶的投資項目已超過3700個，主要從事房地產、金融、租賃和商務服務等行業。