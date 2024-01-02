中一自行分配學位今起接受申請　家長稱移民潮致名校學額競爭減

中一自行分配學位今起接受申請，在傳統名校皇仁書院，一早已有家長排隊交表。(資料圖片)

參加應屆、即2024年度中一自行分配學位的小六學生家長，今日(2日)起至1月16日可在網上或實體提出申請。今早在傳統名校皇仁書院，已有家長親身前往學校交表格。有從事IT行業的家長表示，在移民潮下不少朋友已離港，認為名校學額競爭大減。

現職IT的劉小姐向傳媒表示指，已為兒子申請BNO簽證，惟希望兒子留港讀書最少完成初中基礎，認為能說好中文「將來搵工都易啲」，再考慮安排兒子在高中階段赴海外升學。她又指，在移民潮下，「好多朋友都走哂」，感到名校入學競爭大減，雖然外國稅率高，留港工作薪酬較好，但希望為兒子提供更多選擇，所以願意到海外發展。

市民陳先生就說，親身到場交表較為放心，皇仁校風良好、重視「兄弟情」，在自行收生階段只選定該校。至於會否移民或安排兒子到外國升學，他說暫時不會離港，因為香港環境適合其家庭發展；至於兒子海外升學問題，需視乎他個人發展，認為如果有條件及能力，多接觸不同世界和地方是好事。他又太理會來港升學的內地生數目增加，會加劇學額競爭情況。

教育局早前表示，2024年度中一派位自行分配學位階段，會於2024年1月2至16日接受申請，局方今年是連續第二年推出「中一派位電子平台」，家長可透過電子平台交表；局方亦繼續接受傳統紙本申請。