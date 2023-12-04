中一自行分配學位申請　須在明年1月2日至16日遞交

教育局今公布，參與2024年度中一自行分配學位申請，必須在明年1月2日至16日向有關中學遞交。(資料圖片)

局方指，家長會收到的兩份電子或紙本申請表，會分別顯示「選校次序1」和「選校次序2」。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。局方提醒，在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序，而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。

明年3月27日收到學校通知

局方發言人稱，家長應細閱《申請中一自行分配學位家長須知》，無論有關申請是透過「中一派位電子平台」或以紙本遞交，需要注意以下事項：