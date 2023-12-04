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2023-12-04 16:34:42

中一自行分配學位申請　須在明年1月2日至16日遞交

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教育局今公布，參與2024年度中一自行分配學位申請，必須在明年1月2日至16日向有關中學遞交。(資料圖片)

教育局今公布，參與2024年度中一自行分配學位申請，必須在明年1月2日至16日向有關中學遞交。(資料圖片)

教育局今(4日)公布，參加應屆、即2024年度中一派位的小六學生家長，如欲為子女申請官立、資助及直資中學的自行分配學位，必須在明年1月2日至16日向有關中學遞交申請。假如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可於明日(5日)起透過電子平台瀏覧升中選校的相關資訊，以及於稍後時間遞交自行分配學位申請和查閱申請結果。

家長會收到兩份電子或紙本申請表

教育局說，鼓勵家長登記使用「智方便+」，並以「智方便+」啓動「中一派位電子平台」，以享用更方便快捷的電子服務，但若家長選擇以紙本親身遞交申請表及其他所需文件，則需注意學校的辦公時間。

局方指，家長會收到的兩份電子或紙本申請表，會分別顯示「選校次序1」和「選校次序2」。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。局方提醒，在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序，而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。

明年3月27日收到學校通知

局方發言人稱，家長應細閱《申請中一自行分配學位家長須知》，無論有關申請是透過「中一派位電子平台」或以紙本遞交，需要注意以下事項：

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  • 切勿向多於兩所參加派位的中學遞交申請，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢

  • 家長亦切勿經「中一派位電子平台」和以紙本申請表，為同一名子女遞交重複申請

在自行分配學位正取學生的通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長將於明年3月27日收到學校通知；如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於同日上午10時起透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知，家長毋須回覆學校是否接受學位，自行分配學位階段的派位結果，將於明年7月9日與統一派位結果一併公布。

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教育局提醒，家長選擇學校時應先對學校有充分認識，以衡量學校是否配合子女的特質、性格、能力及興趣等，作出適當的選擇。

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