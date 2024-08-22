中三公經社科教材促拒婚前性行為 填「承諾書」訂親密界限 抵禦色情資訊

初中公民、經濟與社會（公經社）科已試行一年，9月將從中一級起正式推展取代原有的生活與社會科，教育局日前上載中三級的支援教材，其中單元為「合乎情禮的親密關係」，段落列明中三級學生須學習「拒絕婚前性行為」，亦引導學生填寫「承諾書」，與戀人訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。

「合乎情禮的親密關係」單元教材，內附多份工作紙，指需要協助青少年建立正確的性觀念和態度，以及了解發生性行為可能導致的後果及須負上的責任，強調情侶間拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方，性必須建基於有堅實基礎和承諾的愛，當情侶未能承擔婚前性行為的後果例如未婚懷孕、法律後果、情緒困擾等，應堅決拒絕婚前性行為，倘因一時衝動而導致未婚懷孕便會造成嚴重後果，甚至悔恨終生。教材亦建議學生如果有戀人，可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。

其中一份有關性衝動的處理方法教材，有題目問學生建議一對15歲情侶到何處約會及原因，參考答案為鬧市、快餐店，而不是漆黑寂靜的公園或二人獨處的房間，因為「在幽靜地方，例如在房間單獨共處，容易發生過分親密的身體接觸，引起青少年的性慾，甚至進而發生性行為」。約會時亦要儘量穿著得宜，展現健康形象，避免性感衣著而刺激視覺，及避免過度身體親密接觸，例如撫摸，接吻，避免刺激觸覺。

情侶公園親密行為 或控公眾地方行為不檢

另有工作紙讓學生代入15歲情侶的不同交往情境，包括獨處在家溫習出現生理反應、在公園目睹其他戀人有親密接觸等，再構想不同選擇引致的後果。教材強調，未滿16歲發生性行為的後果「包括觸犯法律和斷送人生幸福」，而情侶在公園作親密行為亦「不合禮，有傷風化」，倘跟從「甚至有可能被控在公眾地方行為不檢」。

