中三生推盲人回憶攝錄機 助視障者記錄人生

不少人喜歡影相記錄生活大小事，而視障人士亦有同樣需要。有中三學生研製「盲人回憶攝錄機」，透過打印凹凸相片和錄音，讓視障人士記錄人生重要時刻。

由東華三院李嘉誠中學4位中三學生譚梓彤、林曉雪、李慧瑩及余雪桃研發「盲人回憶攝錄機」，視障人士手持攝錄機便可一邊記錄環境聲音，一邊拍下當刻景象，之後可用3D打印機列印出凹凸相片；攝錄機與相片相連後，會播出當日錄音，而當視障人士觸摸相片時，系統會透過語音導航，解說使用者正在觸摸甚麼。

譚梓彤表示，坊間現時未有產品幫助視障人士記錄日常時光，令他們憶記美好時刻比常人困難。她又提到，現時社會感受不到視障人士日常的困難，亦沒有足夠支援，舉例「有時路上黃色的盲人磚被雜物擋住，但都無人去處理」。團隊希望用盲人回憶攝錄機作契機，提醒社會對視障人士支援的關注。

香港創科展下月舉行

她們的作品連同其餘120隊來自本港中小學入圍師生隊伍作品，將在香港創科展展出。另一隊慕光英文書院的學生陳旨彥和葉卓熹推出「會呼吸的磚」，磚塊結合塑膠樽蓋和混凝土製成，用於非承重的建築。陳旨彥指，磚塊不僅能有效處理廢棄塑膠，還能減少依賴傳統建材；且加入塑膠可減輕重量省卻運輸的能源消耗。他表示，未來會研究在不影響堅硬度下，增添磚內塑膠比例，從而消耗更多廢棄塑膠。