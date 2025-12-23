中九繞道續有違規切線 啟德出口增道路標記

中九龍繞道(油麻地段)昨迎來通車後首個工作日，繼續不時有駕駛者因不熟悉新路或新安排，而在出口分岔口強行切線或違規切線。為方便駕駛者，當局決定在啟德出口前4條行車線增加道路標記，又稱九龍灣啟福道新安排在加設指示和警方執法後有好轉，惟昨早仍有不少車輛欲違例上觀塘繞道被警方阻止。

在新路啟用首個工作日早上約8時，中九龍繞道(油麻地段)的油麻地及啟德出入口車流不多，路面暢順。運輸署雖已因應不少駕駛者在近出口位置違規切線，在近出口分岔口前的影線擺放多組雪糕筒，但仍有個別懷疑不熟路的司機違規切線，險象環生。近中午時分有的士從九龍灣駛至隧道入口時，突在一處匯合位掉頭逆線行駛，與多輛由承昌道駛至的重型車輛擦身而過，場面驚險。