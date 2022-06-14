中九龍幹線地盤3人確診 檢疫酒店多兩員工染疫

本港再多兩宗本地感染懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，包括檢疫酒店麗豪航天城酒店一名清潔工。當局又發現多19宗懷疑BA.2.12.1個案，當中3人來自中九龍幹線一個地盤。
單日增737宗確診，包括104宗輸入個案。麗豪航天城酒店兩名清潔工確診，他們主要負責清潔房間，沒有直接接觸檢疫旅客。其中一人懷疑帶BA.4或BA.5，中心正調查是否涉環境污染，以及與最先確診兼職房務員、相若日子約10名確診旅客的關係；房務員一名家人亦懷疑感染BA.4或BA.5，社區則未見相關個案。
當局再發現多19宗本地懷疑BA.2.12.1，有3人在何文田佛光街中九龍幹線地盤工作，他們會共用更衣室和共膳，正調查傳播途徑等，暫未見大爆發；其餘16人部分屬家庭群組或來自已有相關個案的大廈。
多4班學生要停課
學校昨多275名師生染疫，4間學校有班別多於兩名師生確診而停課一周，半山港島中學亦有6名老師確診。石排灣殘疾院舍扶康會悅群之家有5名院友確診，該院部分院友會外出工作，有36名院友要送博覽館檢疫。
過去兩周單日確診水平由300宗升至800宗，港大病毒即時有效繁殖率亦升至2，即一人可傳染兩人。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信，與社交距離措施放寬有關，預期確診數將升至4位數。酒吧方面，中環Racks City和上環FLM昨共多10宗確診。