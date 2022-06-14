中九龍幹線地盤3人確診 檢疫酒店多兩員工染疫

本港再多兩宗本地感染懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，包括檢疫酒店麗豪航天城酒店一名清潔工。當局又發現多19宗懷疑BA.2.12.1個案，當中3人來自中九龍幹線一個地盤。

單日增737宗確診，包括104宗輸入個案。麗豪航天城酒店兩名清潔工確診，他們主要負責清潔房間，沒有直接接觸檢疫旅客。其中一人懷疑帶BA.4或BA.5，中心正調查是否涉環境污染，以及與最先確診兼職房務員、相若日子約10名確診旅客的關係；房務員一名家人亦懷疑感染BA.4或BA.5，社區則未見相關個案。

當局再發現多19宗本地懷疑BA.2.12.1，有3人在何文田佛光街中九龍幹線地盤工作，他們會共用更衣室和共膳，正調查傳播途徑等，暫未見大爆發；其餘16人部分屬家庭群組或來自已有相關個案的大廈。