中九龍繞道油麻地段周日早上10時通車　明年中才需收費

中九龍繞道油麻地段通車後，從油麻地前往九龍灣的車程，由繁忙時間約半小時，將大幅減少至約5分鐘。中九龍繞道油麻地段西面出入口連接油麻地交匯處，駕駛者可經海寶路、西九龍公路及連翔道，來往西區、葵涌、大嶼山、長沙灣、油麻地、尖沙咀等各區。

九巴在通車翌日起有7條巴士線行駛繞道，包括兩條新路線連接觀塘區及新界西。不過，九龍東候任立法會議員張培剛在電台節目指，目前路線仍然不足應付觀塘區密集的人口。他表示觀塘區山上的居民主要是公屋區，是最基層的社區，他們要外出上班養家。而到屯門、元朗上班的居民不只要轉一次車，形容是非常痛苦的事。他期望可安排路線讓居民直達新界西，縮短他們的交通接駁時間。

至於東面出入口則接駁啟德交匯處及九龍灣道路網，駕駛者可經承啟道、啟祥道及啟福道，來往啟德體育園、九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭等。此外，中九龍繞道（油麻地段）將連接未來中九龍繞道（九龍灣段）以及將軍澳—藍田隧道組成六號幹線。

城巴於12月22日（星期一）會開辦首條取道中九龍繞道的機場巴士路線─城巴機場快線A28X，會提供更頻密的清晨班次，方便將軍澳、調景嶺、尚德及日出康城乘客出行，由日出康城上車最快45分鐘便可直達機場。

城巴預計，中九龍繞道通車有助減輕中九龍地區的交通負荷，途徑龍翔道、亞皆老街、太子道西、漆咸道北或界限街等路線，例如20、20A、793號線，將有望縮短行車時間。此外，城巴計劃於中九龍幹線及T2主幹道全面通車後，安排往返將軍澳工業邨及長沙灣的路線795號線行經繞道。