中九龍繞道油麻地段周日通車　鄧家彪料22日啟德路段或現輕微樽頸

中九龍繞道(油麻地段)將於本周日(21日)上午10時通車。九龍東立法會議員鄧家彪今早在港台節目表示，中九龍繞道（油麻地段）開通，對九龍的發展具里程碑的意義。他認為效果不單在於經濟，更重要是大大便利市民快捷到九龍中甚至新界西機場，更可節省半小時的時間。

倡更多巴士線行經繞道

鄧家彪指出，目前僅油麻地段通車，效益僅發揮一半，待明年茶果嶺段T6主幹道全面發揮分流作用後，才能作全面評估。現階段未必能直接改善東九龍商貿區交通擠塞，但肯定有助將軍澳及觀塘居民經繞道前往西九龍或新界西。他預計真正考驗將出現在22日的上班日，港島西隧口或進入九龍灣繞道的啟德路段，可能出現交通樽頸。同時未來將有更多車輛改用西隧過海，相關部門需留意及評估影響。他又希望首季過後，能有更多巴士線於非繁忙時間全日行駛繞道，並建議往來黃大仙、觀塘及將軍澳的機場巴士線改行中九龍繞道，進一步節省前往機場時間。