中九龍繞道油麻地段周日通車　鄧家彪料22日啟德路段或現輕微樽頸

中九龍繞道(油麻地段)將於本周日(21日)上午10時通車。九龍東立法會議員鄧家彪今早在港台節目表示，中九龍繞道（油麻地段）開通，對九龍的發展具里程碑的意義。他認為效果不單在於經濟，更重要是大大便利市民快捷到九龍中甚至新界西機場，更可節省半小時的時間。
倡更多巴士線行經繞道
鄧家彪指出，目前僅油麻地段通車，效益僅發揮一半，待明年茶果嶺段T6主幹道全面發揮分流作用後，才能作全面評估。現階段未必能直接改善東九龍商貿區交通擠塞，但肯定有助將軍澳及觀塘居民經繞道前往西九龍或新界西。他預計真正考驗將出現在22日的上班日，港島西隧口或進入九龍灣繞道的啟德路段，可能出現交通樽頸。同時未來將有更多車輛改用西隧過海，相關部門需留意及評估影響。他又希望首季過後，能有更多巴士線於非繁忙時間全日行駛繞道，並建議往來黃大仙、觀塘及將軍澳的機場巴士線改行中九龍繞道，進一步節省前往機場時間。
車費長遠無加價壓力
九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，現階段僅於工作日繁忙時段安排巴士行經中九龍繞道，是為觀察通車初期的實際交通狀況，之後再逐步推進至更多路線。他強調車費根據政府核准的車資等級表釐定，依路線組別及路程長短劃分，是否行經隧道或收費路段並不與車費掛鉤，因此長遠亦無加價壓力。
目前監測數據平穩無異常
路政署主要工程管理處總工程師曾頌文在同一節目表示，通車前數日將進行最後檢查，確保走線及支線的安全，通車當日凌晨亦會再次檢查，確保路口及路牌指示清晰。署方將密切留意通車後路口指示牌是否充足，並視需要加強宣傳。至於工程會否導致沉降風險，他表示，工務工程的安全質量至關重要，在設計與施工階段已訂立預設指標，並透過施工期間的各監測點，確保周邊建築及管線安全均受控制。在年初完成工程後，監測數據平穩無異常，全部符合預設標準，當局會在通車後繼續監測周邊情況。