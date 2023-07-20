中六女生涉校內產女後棄街頭判感化一年 官指被告需復康而非懲罰

一名中六女生在3年前上體育課期間，突然感到不適，並在如廁時誕下女嬰。女生為阻止女嬰大哭，將體育衫塞入女嬰口中，又將女嬰放在袋中，離開學校後扔到街邊垃圾桶，路人翌日經過時發現女嬰屍體揭發案件。女生早前於高等法院承認殺嬰罪，今（20日）被判感化1年。法官判刑時形容本案對被告及去世的嬰兒屬悲劇，考慮到被告的背景及所有因素後，認為被告需要復康而非懲罰，故判處感化1年，期間須接受精神及心理治療。

女被告T.Y.M.承認於2020年9月22日，在天水圍因故意作為導致不足12個月大的未命名女嬰死亡，即把一件衫的一部分塞入女嬰的口部，而發生時被告未從分娩後影響中完全恢復過來，而致精神不平衡。法官頒令不得直接或間接披露能辨認出被告身份之資料。

辯方求情：被告自少父母離異 缺乏家長指導

代表律師求情時指，被告來自複雜家庭，自少父母離異，缺乏家長指導，兼須照顧年幼妹妹，逆境下學校成績亦優異。本案發生時正值疫情，被告毋須到校上課，因此獨自面對突如其來的懷孕，並無尋求協助。

被告向感化官表示因殺嬰而憎恨自己，願意為事件負責任，若被判監能作補償亦願意接受。代表律師求情時指，被告承諾日後不再發生性行為，希望法官依感化官建議判處感化。

女嬰生父承認兩人曾性交 但他不知道懷孕一事

案發時，被告在學校廁格內誕下女嬰，為免被人聽到女嬰哭聲，以部份衣服塞入女嬰口後放入環保袋，再放在學生休息室，被告回家途中將其棄於垃圾桶旁。翌日清晨，途人發現後報警。救護員到場時發現女嬰明顯已死亡，法醫估計女嬰因窒息而死。調查發現，案發日被告因不適而到學校醫療室休息，校工曾發現女廁廁格有血漬。



警誡下被告稱因女嬰嘈吵而用衣物塞其口，她並不知悉已懷孕。女嬰生父表示兩人已分手，承認兩人曾性交，但他不知道懷孕一事。精神報告指被告誕嬰後出現創傷後壓力症候群症。