中六女生誕嬰棄垃圾桶　認殺嬰押月底判刑　官形容一場悲劇

一名中六女生在3年前上體育課期間，突然感到不適，並在如廁時誕下女嬰。女生為阻止女嬰大哭，將體育衫塞入女嬰口中，又將女嬰放在袋中，離開學校後扔到街邊垃圾桶，路人翌日經過時發現女嬰屍體揭發案件。女生今日(4日)在高等法院否認謀殺罪，但承認殺嬰罪，獲控方接納。高等法院法官李素蘭認為本案是一場悲劇，同意被告當時所面對的處境十分困難，將案件押後至本月25日判刑，先為被告索取感化報告。

女被告T.Y.M.承認在2020年9月27日，於天水圍因故意作為導致不足12個月大的未命名女嬰死亡，即把一件衫的一部分塞入女嬰的口部，而發生時被告未從分娩後影響中完全恢復過來，而致精神不平衡。

法醫認為女嬰是窒息致死

法醫認為女嬰在出生時還活着，沒有任何先天性疾病以致死亡，相信女嬰是窒息致死。辯方精神科醫生診斷指，被告誕下女嬰後患上創傷後遺症，突如其來的劇痛、出血、誕嬰，令被告極度恐懼及不知所措，未從分娩後影響中完全恢復過來，故其精神狀態受干擾。控方精神科醫生則認為被告當時抑鬱及內疚，診斷被告患重鬱症，不認同被告是患創傷後遺症，但同意被告因意外分娩、持續出血及劇痛等，以致精疲力竭及有嚴重精神及身體壓力，屬精神狀態未能完全恢復。

辯方在求情時表示，被告出身於破碎家庭，缺乏愛護及家長適當指導，意外分娩時極度害怕及痛苦，情節十分令人痛心及震驚，被告只記得零碎的片段，當刻沒有思索，亦不知道為何會殺嬰棄屍。至於女嬰生父在求情信亦指，他深感悔意，認為他應代替被告受牢獄之苦。辯方認為任何人得知被告的背景及經歷都會深表同情，而被告希望以自己一命換回女嬰一命，事後一直接受精神科藥物治療，希望法庭為被告索取感化報告後始判刑。