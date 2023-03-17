中共中央管港澳事務 中央港澳工作辦公室成立

國務院港澳事務辦公室牌子仍保留，但實際職能由中央港澳工作辦公室接管。 (資料圖片)

早前在全國人大討論通過的《黨和國家機構改革方案》，官媒昨日指有關方案近日已由中共中央、國務院印發，當中列明已有44年歷史的國務院港澳辦公室，以其基礎改組為「中央港澳工作辦公室」，由黨中央管轄。有分析指，管理港澳事務機構變相「升格」，有利配合中央對港政策。

《方案》在第五項提及港澳事務改組內容，強調為承擔貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面，進行調查研究、統籌協調、督促落實職責，決定在國務院港澳事務辦公室基礎，組建「中央港澳工作辦公室」。該辦公室屬黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，但不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

