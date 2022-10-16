中共二十大｜報告無提港有序推進民主 譚耀宗：要時間檢視

他又認為，習近平並非首次提及香港要破解經濟及社會深層次矛盾，顯示香港未來重點是發展經濟，要不斷檢討及改革，報告無提及香港要有序推進民主，不代表中央忽略，指完善選舉制度剛剛落實，要時間檢視有無可改進的空間。

中共總書記習近平在二十大開幕會發表報告。全國人大常委譚耀宗表示，習近平於報告中，再度提及一國兩制是香港的最好安排，是意義深遠，相信會成為未來黨的路綫方針，增強香港對一國兩制的信心，指堅持及完善一國兩制，有利國家統一。

林建岳：報告為國家事業進一步發展指明方向

全國政協常委林建岳表示報告令人鼓舞，為國家事業指明方向。林建岳又說，香港已從由亂到治進入由治及興的新階段，二十大將為香港的發展、「一國兩制」行穩致遠注入新動力，社會各界應全面準確貫徹「一國兩制」方針，更加積極融入國家發展大局，既為全面建設現代化國家發揮更大作用，也為香港開拓更大機遇。

李慧琼︰基本法民主承諾不變

相比十八大及十九大報告，今次並無提及香港要有序推進民主，民建聯主席李慧琼表示認為過去5年香港的經歷不平凡，今次報告是貫徹習近平在香港回歸25年的重要講話，是新時代下對香港的重要政策。她又表示，基本法對香港民主的承諾清楚列明，沒有改變。

李慧琼又指，中央知道香港市民對與內地通關的期盼，相信特區政府在防疫政策上，會做到與世界聯通，同時讓中央有信心，逐步增加通關名額或落實逆向隔離等政策。