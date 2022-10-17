中共二十大｜譚耀宗：如想會後一下子通關　想法不實際

近日有指中共二十大後香港有可能與內地通關，惟中共中央總書記習近平昨日在二十大的報告中指，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情總體戰，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。曾引述「內地朋友」估計二十大後陸港兩地通關政策或會放寬的全國人大常委譚耀宗今日(17日)在電台表示，認為二十大完結後可立即通關的想法並不實際。

譚耀宗說，希望大家理解，不要說因為期望一下子通關，就認為二十大之後可以即刻通關，形容有關想法並不實際。他指二十大過後適度增加前往內地的配額，合乎港人的期望，他相信或多或少會有變化，港府亦會提出可行的建議，但具體時間表很難說。

稱疫情反覆 憂放寬後再爆發

他解釋，現時疫情仍然反覆，例如有傳播力更強的新變種病毒出現，令人擔心一旦放寬防疫工作後，再爆發不知怎麼辦，但他亦相信內地總結經驗後，會對防控工作愈來愈有信心，其中一個重要因素是視乎特效藥的研究進度。

對於習近平在報告裡的港澳部分提出，必須長期堅持，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，譚耀宗指報告內容與習近平「七一」重要講話一致，但層次不同，當時是以國家主席身分表達，今次在黨大會上提出，顯示黨和國家都支持香港落實「一國兩制」。