中原地產粉嶺分行有新移民拉橫額抗議　中原：沒證據顯示指控屬實

周五（17日）有自稱大陸新移民的業主，到中原地產粉嶺一分行控訴抗議，拍自己本來想買九龍城名校區的住宅，最終買下的竟然是深水埗樓盤，聲稱遭誤導而「害得三個孩子讀書沒著落」而拉橫額抗爭。中原回應表示，沒證據顯示指控屬實。

有網上流傳照片顯示，有數名「大陸新移民」的人士，在粉嶺站外中原地產分店前聚集，並展示橫額，橫額上寫有「欺我大陸新移民，還我全家血汗錢」、「騙我花1650萬」等字句。

示威人士指，自己本想購買九龍城名校校網的住宅，但在7名職員「圍迫」三個半小時後，最終以1,650萬元，購入一個深水埗的單位，令其子女名校夢碎，「害得三個孩子讀書沒著落」；又形容更指經紀有20年經驗，並於該成交中獲取「幾百萬佣金」。

警方指，周五接獲報案，約下午3時在港鐵粉嶺站近B出口，發現一男三女聯同三名兒童，在一間地產舖外拉起橫額，直至傍晚，港鐵職員發出口頭警告，各人再移至附近天橋繼續，警方現列為雜項處理，無人被捕。