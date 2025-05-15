中原學生公寓登場 3人房床位月租$6355起

中原投資正式進攻本地學生公寓市場！中原投資昨宣布成立學生公寓營運服務品牌「CampusOne Communities」，首個項目位於尖沙咀的一步居117(One Pace 117)，步行5分鐘可達香港理工大學，首批學生可於今年8月正式入住，三人房床位每月租金6,355元起。中原集團主席施永青指，中美關係緊張，內地學生海外留學難度增，造就香港高質學生公寓需求有增無減。

一步居117打頭陣 最快8月入住

一步居117前身為酒店，翻新工程料需約5個月，提供67間房共121個床位，標準房間建築面積223至302方呎，另設1伙建築面積逾400方呎特色戶。項目設有一人、二人及三人房，當中二人房佔80%最多。二人房床位每月租金9,135元起，一人房床位每月租金18,270元起，已開始接受入住申請，如6月15日前申請可減租5%，如「一炮過」預付全年租金可再減租5%。

施永青表示，學生公寓出現是香港宏觀大環境轉變的結果，香港教育發展良好，在中美關係緊張下成為內地生留學另類選擇，同時造就香港發展教育產業的機會；另作為亞洲教育樞紐，來港升學人數料持續上升，進一步推高住宿需求，為出租市場注入動力。

中原集團子公司主席施慧勤指，品牌成立有三大原因，首先是回應社會需求，面對來港留學生數目持續增加，但本港的學生公寓供應相當缺乏，供求失衡情況嚴重。第二是以專業營運模式，用標準化及專為學生需要而設的學生公寓，為學生提供更佳留學體驗。第三是品牌可協助有意將手持物業轉型至學生公寓的業主提供專業服務，踏足學生公寓市場。