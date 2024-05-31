中四學生用AI創作「護腎曲」，有望推介予國際腎臟基金會使用。

本地中學生用AI創作的「護腎曲」有望衝向世界。梁式芝書院中四學生李凱程以生成式AI工具「Sora」創作了一首護腎歌曲，不但獲選為2024年本港「全民腎臟健康大使」的主題曲，更得到香港腎臟基金會主席雷兆輝醫生激賞，邀請李同學將這首「護腎曲」譜上英文歌詞，期望透過他作為國際腎臟基金會聯會前主席的身份，將此曲推介予國際腎臟基金會使用。

「腎」曲創作人李同學分享她自小對音樂就有濃厚興趣，曾學習編曲和填詞。她認為活用AI能夠令她在創作時更有「諗頭」，例如融合不同元素和配樂於同一首歌之中。其獲獎的護腎歌正是在抒情的曲風中加入饒舌（Rap）的元素，令歌曲更有特色，當中的護腎訊息更見突出。

雷兆輝指出，香港在健康教育及推廣上能夠引領世界。以設立世界腎臟日為例，香港腎臟基金會自2001年起舉辦香港護腎日，成效斐然。當時世界衛生組織尚未就推廣腎臟健康設定關注日，雷醫生於是向國際腎臟病學會和國際腎臟基金聯盟建議定立腎臟關注日。最終於2006年獲兩間國際機構訂定每年3月第2個星期四為「世界腎臟日」，希望透過全球性的活動，提升人們對腎臟健康的認知。

梁式芝書院校長吳小玲女士喜見學生的AI作品能獲選並推介至海外，期望未來學校在更多教學範疇應用AI，以創新科技培養和增進學生在不同方面的興趣和專長。