中四生黎欣瞳憑偵探故事　「十本好讀」奪本地原創大獎 (附中小學生最愛書籍名單)

香港教育城舉辦第21屆「十本好讀」頒獎典禮，今年投票數字突破5萬名，創歷史新高。今屆亦新增「本地原創大獎」及「名人推薦好讀」，以嘉許本地作者以及本地知名人士推薦的讀物。當中去年阿濃成為「小學生最愛作家」，今年則成為「中學生最愛作家」，「小學生最愛作家」就由有STEM Sir之稱鄧文瀚奪取。中四學生黎欣瞳憑作品《一杯奶茶，一件案情》奪得「本地原創大獎」(中學組)及「中學生最愛書籍」第一名。黎欣瞳表示對結果感到意外，因其他入圍作者十分優秀，原以為與獎項無緣，但最後結果「超乎預期」。 《一杯奶茶，一件案情》故事花半年構思 《一杯奶茶，一件案情》講敍5個不同案情組成的偵探故事，內容由一杯茶餐廳奶茶開始。情節緊湊且邏輯緊密，相當引人入勝。黎欣瞳指，花近半年時間構思故事，遇上創作瓶頸時，會到街上逛逛，而街景及人物都會成她的靈感來源。她寄語同樣對寫作有興趣的年輕人不要輕易否定自己，寫作路上或有不同挫折，但最重要的是堅定地做自己喜歡的事。黎欣瞳亦指自己喜歡物理，未來希望在科研上有所成果，但亦不排除成作家，認為時下年輕人許多都是「斜槓族」，寫作會是她眾多路線的其中之一。

鄧文瀚走訪大嶼山撰STEM書 鄧文瀚(STEM Sir)則憑《STEM在大嶼》奪得三獎，包括「本地原創大獎」(小學組)、「小學生最愛作家」、「小學生最愛書籍」第二名。《STEM在大嶼》帶讀者遊歷大嶼山的昂坪、大澳、東涌及梅窩，以圖解、相片及實驗解構景點內各種STEM的知識，深受讀者歡迎。鄧文瀚對結果感到驚喜，又指自己親力親為，到訪大嶼山不同地方，過程相當辛苦。他期望讀者可以帶着書本走出課室學習，從生活中發現STEM。另外，阿濃則獲「中學生最愛作家」、「中學生最愛書籍」第九名以及「教師推薦好讀」(小學組)第3名。