中四生黎欣瞳憑偵探故事　「十本好讀」奪本地原創大獎 (附中小學生最愛書籍名單)

香港教育城舉辦第21屆「十本好讀」頒獎典禮，今年投票數字突破5萬名，創歷史新高。今屆亦新增「本地原創大獎」及「名人推薦好讀」，以嘉許本地作者以及本地知名人士推薦的讀物。當中去年阿濃成為「小學生最愛作家」，今年則成為「中學生最愛作家」，「小學生最愛作家」就由有STEM Sir之稱鄧文瀚奪取。中四學生黎欣瞳憑作品《一杯奶茶，一件案情》奪得「本地原創大獎」(中學組)及「中學生最愛書籍」第一名。黎欣瞳表示對結果感到意外，因其他入圍作者十分優秀，原以為與獎項無緣，但最後結果「超乎預期」。
《一杯奶茶，一件案情》故事花半年構思
《一杯奶茶，一件案情》講敍5個不同案情組成的偵探故事，內容由一杯茶餐廳奶茶開始。情節緊湊且邏輯緊密，相當引人入勝。黎欣瞳指，花近半年時間構思故事，遇上創作瓶頸時，會到街上逛逛，而街景及人物都會成她的靈感來源。她寄語同樣對寫作有興趣的年輕人不要輕易否定自己，寫作路上或有不同挫折，但最重要的是堅定地做自己喜歡的事。黎欣瞳亦指自己喜歡物理，未來希望在科研上有所成果，但亦不排除成作家，認為時下年輕人許多都是「斜槓族」，寫作會是她眾多路線的其中之一。
鄧文瀚走訪大嶼山撰STEM書
鄧文瀚(STEM Sir)則憑《STEM在大嶼》奪得三獎，包括「本地原創大獎」(小學組)、「小學生最愛作家」、「小學生最愛書籍」第二名。《STEM在大嶼》帶讀者遊歷大嶼山的昂坪、大澳、東涌及梅窩，以圖解、相片及實驗解構景點內各種STEM的知識，深受讀者歡迎。鄧文瀚對結果感到驚喜，又指自己親力親為，到訪大嶼山不同地方，過程相當辛苦。他期望讀者可以帶着書本走出課室學習，從生活中發現STEM。另外，阿濃則獲「中學生最愛作家」、「中學生最愛書籍」第九名以及「教師推薦好讀」(小學組)第3名。
蔡若蓮推薦林語堂《蘇東坡傳》
教育局局長蔡若蓮出席頒獎禮致辭時稱，閱讀可以打開智慧之門，讓人們寫梭古今中外，站在巨人的肩膀看世界。她又指沒有比閱讀更不勞而獲的事，自己工作再忙亦會閱讀；勸喻大家多讀書。
在「名人推廣好讀」中，蔡若蓮推薦林語堂的《蘇東坡傳》，她指林語堂及蘇東坡都是她十分仰慕的人。她認為蘇東坡是唐宋八大家之一，作品至今仍對後世有極大影響，更被譽為詩聖。她在學習蘇東坡的書法時，因想透過認識他的性格令自己書法功夫更上一層樓，從而找到《蘇東坡傳》一書。而林語堂腳踏中西文化，文學修養極高，《蘇東坡傳》雖是多年前所撰，但從林語堂的文字，可一窺蘇東坡的為人處事。她形容《蘇東坡傳》是「大師寫大師」，質素絶對有保證;展現蘇東坡的生活智慧，對21世紀的人仍有所啟發，是一本值得細閱的好書。
「名人推薦好讀」除蔡若蓮推薦的《蘇東坡傳》外，亦有作家方舒眉推薦的《地攤上的郵票簿》、前單車運動員黃金寶推廣的《我們都是單車人—走過香港單車百年歲月》，以及香港浸會大學中國語文學系教授兼系主任盧鳴東推薦的《人生之體驗》。
▼小學生最愛書籍▼
- 第1位： 《#我的媽媽是網紅》
- 第2位： 《STEM 在大嶼》
- 第3位： 《鬥嘴一班29：校園最強者》
- 第4位： 《小月的水晶球》
- 第5位：《童話夢工場29：變裝公主的國王新衣》
- 第6位：《世界上最棒的爸爸》
- 第7位：《小說版 裝在口袋裏的爸爸(5)：童話大冒險》
- 第8位：《1°C究竟有多熱？關於溫室效應帶來的氣候危機》
- 第9位：《公主傳奇37：公主的秘密行動》
- 第10位：《不可思議事件簿9：怪盜博物館》
▼中學生最愛書籍▼
- 第1位：《 一杯奶茶，一件案情》
- 第2位： 《小狗錢錢》
- 第3位：《賣飛機的小孩》
- 第4位：《雞蛋出走日記》
- 第5位：《我在北京送快遞》
- 第6位：《奇異男孩》
- 第7位：《香港飲食遊蹤》
- 第8位：《那些散落的星星》
- 第9位：《意料之外事件簿》
- 第10位：《劏房大狀》