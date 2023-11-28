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2023-11-28 18:07:01

中國太空站全貌高清圖像曝光　林西強：盼港澳航天員日後能進入

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林西強表示，希望能看到來自港澳地區的航天員進駐中國的空間站。(鍾式明攝)

林西強表示，希望能看到來自港澳地區的航天員進駐中國的空間站。(鍾式明攝)

中國載人航天工程17人代表團今日(28日)下午抵港，正式展開4天的訪港行程。代表團下午率先與傳媒見面，並且發布中國太空站全貌高清圖像。率團的中國載人航天工程辦公室副主任林西強指，港澳曾多次參與祖國載人航天事業建設，期待港澳發揮「一國兩制」優勢，亦希望能看到來自港澳地區的航天員進駐中國的空間站。

中國太空站全貌高清圖像曝光。(鍾式明攝) 中國太空站全貌高清圖像曝光。(鍾式明攝) 神舟十四號指令長陳冬指，香港選拔航天員，能激發青少年愛科學的熱情。(鍾式明攝) 王亞平表示，能作為太空老師三次在太空授課，是她的榮幸。(鍾式明攝) 率團的中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，希望能看到來自港澳地區的航天員進駐中國的空間站。(鍾式明攝)

20多人進入定選最後階段   有來自港澳

中國太空站全貌圖像由上月神舟十六號乘組返回地面前，用高清相機拍攝。林西強指，港澳各界積極參與國家第四批預備太空人載荷專家選拔、空間站科學與應用專案徵集，以及載人月球車研製等活動，成績不錯。他表示，隨著內地航天工程不斷發展，港澳地區的參與範圍和程度越廣越深，去年啟動的第四批太空人選拔，經過初選及複選，目前有20多人進入定選最後階段，當中有來自港澳地區。

他表示，中國空間站開放予對全球，歡迎所有致力於和平利用太空的國家及地區與中國開展合作，一同參與中國空間站飛行任務，有關工作正處於籌備階段，中國正與多個國家及地區的航天機構溝通，相信不久將來會看到外國太空人參加中國空間站的飛行任務。

女航天員王亞平：盼航天隊伍早日有港澳成員加入

神舟十四號指令長陳冬指，中國太空站是祖國在太空的一個家，在香港選拔航天員，能激發青少年愛科學的熱情，相信有助帶動港澳地區的科技發展。女航天員王亞平就指，能作為太空老師三次在太空授課是她的榮幸，期待在航天隊伍中早日有港澳成員加入。

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特首李家超今早在行會前表示，中國載人航天工程代表團訪港，體現中央對香港的厚愛及支持，代表團在港4日期間會出席多個活動，包括明日下午會到香港體育館出席歡迎大匯演，亦會與本港青少年及科技界交流等。

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