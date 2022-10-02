中國將首次在港澳選拔載荷專家 招募期10月6日展開 李家超：充分體現對港關愛

中國載人航天工程辦公室消息表示，第四批預備航天員選拔工作已經啟動，並將會首次在港澳地區選拔載荷專家。行政長官李家超歡迎和感謝國家宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，表示是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義。財政司副司長黃偉綸及創新科技及工業局長孫東晚上7時45分，在政府總部召開記者會公布詳情，包括參與遴選的渠道，以及對與參選人的年齡、身高及學歷要求。

招募期10月6日展開 政府公佈初選具體安排，工業局常任秘書長麥德偉指載荷專家背景一般來説為科學家，或相關專業領域的科研人員，主要負責開展太空實驗或試驗的研究，操作和使用太空實驗設備，配合其他航天員開展其他站務管理的日常工作。政府將負責本港的初選工作，招募期由今年10月6日展開，至10月27日結束，進一步遴選由內地相關方面進行。 初選主要透過11間本地大學、政府5所研究中心、香港生產力促進局、數碼港及科學園裏的科研機構或企業，政府部門及醫院管理局，如果有其他機構或企業想報名，政府亦可予以考慮。 年齡身高學歷有要求 參選人除了須為香港永久居民的中國公民，當局對於候選人的年齡、體格及學歷有基本要求，包括年齡需介乎30至45歲，男性身高需達162至175厘米，女性身高則要160至175厘米，而且必須有博士學位，並有3年相關經驗。由於需要上太空執行任務，體格需要非常好，身體要十分健康，沒有過敏體質，沒有會影響飛行任務的病史及家族病史，醫管局將協助進行體格檢查。至於曾患上新冠會否影響遴選資格，政府指傳染病是其中一個調查方向，但哪種傳染病是否會影響飛行任務則交由專家決定。

黃偉綸：本港 航天人才不多 只在港選拔載荷專家合理 對於國家今次只在港澳選拔載荷專家，但不包括選拔航天駕駛員及航天飛行工程師，是否涉及國家安全問題，黃偉綸指他不會回答假設問題，但表示駕駛航天器，外國一般由空軍負責，本港沒有空軍，飛行服務隊亦不是，而本港的航天工程人才亦不多，但載荷專家包括對物理、化學、科學及航天有研究的人，本港在這些領域有一定人才，認為國家今次安排非常合理。據他了解，國家亦沒有要求參加招募者必需是中共黨員，成功入選政府亦會給與津貼。

中國載人航天工程辦公室消息表示，為滿足載人航天工程後續飛行任務需要，已於近期啟動第四批預備航天員選拔工作，預計需時約1年半完成，並會首次在港澳地區選拔載荷專家。 載荷專家名額 料僅2名 據中新網報導，今次共選拔12至14名預備航天員，包括7至8名航天駕駛員，5至6名航天飛行工程師及載荷專家。其中，載荷專家約2名。航天駕駛員會在海陸空三軍現役飛行員中選拔，航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的科研及工程技術人員中選拔，載荷專家在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。 載荷專家是指在太空實驗室做實驗的太空人。太空人按工作有不同種類，「載荷專家」是要到太空進行各種實驗的科學家和工程師，並非職業航天員，每次上太空都會進行指定實驗，包括天文觀測、物理實驗等。