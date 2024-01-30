中國恒大被高院頒令清盤 清盤人︰不影響附屬公司及內地公司

中國恒大遭高等法院頒令清盤，連同系內的恒大汽車及恒大物業昨中途停牌。法院昨午召開接管令聆訊，安邁企業諮詢公司的兩名董事總經理Edward Simon Middleton和黃詠詩獲委任清盤人。黃詠詩在庭外稱會盡量保留恒大業務，並強調清盤只針對母公司中國恒大，不會影響附屬公司及在內地的公司。 總負債逾2.5萬億元的恒大，清盤呈請聆訊歷時近18個月，7次延期，中國恒大昨早再次在高等法院作清盤聆訊，公司一度準備新債務重組方案。但高院法官陳靜芬聽取陳詞後指出，於清盤聆訊押後期間，恒大一方就重組方案毫無進展，亦未有交出具體方案，又指呈請清盤申請至今已屆1年半，直言「enough is enough」，故正式頒下清盤令，並委任安邁企業諮詢公司(A&M)兩人作為清盤人。

判詞指，恒大須繳付本案中清盤呈請人「Top Shine Global Limited」的8.62億港元債項，案中債權人特別小組則持有40億美元恒大債券，截至去年6月底，恒大資產總值1.743萬億元人民幣，負債約2.388萬億元人民幣，資不抵債。陳官指，判公司清盤額外的好處，是助恒大擺脫許家印的影響，掃除恒大發新股及新債的障礙。 恒大發言人在庭外見記者指，希望能與公司管理層商討解決方案，會考慮任何重組方案，並減少對持份者的影響；重申是次清盤只針對恒大，而不會直接影響其在內地營運公司。