中國海帆船賽2023完滿結束 冠軍船隊獲頒勞力士腕錶

由香港遊艇會主辦，勞力士獨家贊助的「2023勞力士中國海帆船賽」，Nick Southward的「Whiskey Jack 號」在計算修正時間後奪得IRC 全場總冠軍，亞軍是雙人組別Philippe Grelon 及 Cosmas Grelon 的「Simpon Marine 號」，季軍亦是 Andrew Pidden 的「Juice 號」。

選手：戰術層面最富挑戰性一屆

「Whiskey Jack 號」一直只是徘徊IRC 總排名榜第二、三位，他們在星期日下午3時02分11秒衝過終點，直至駛到碼頭停泊的一刻，才喜獲奪得全場總冠軍的消息。而船隻周日陸續駛向終點蘇碧灣時，遇上30海浬強風，但接近終點時因風力受地形阻擋，又再次跌入無風區。大部份離岸賽選手形容，今屆賽事在戰術分析層面來說，是歷年來最富挑戰性的一屆。

在IRC 0 組別則，則由「Standard Insurance Centennial 5號」拿下衝線冠軍， 「Standard Insurance Centennial 3 號」取得第二名，「Happy Go號」得第三名。

而在IRC 高級休閒組別，唯一來自中國內地的參賽者- 姚勇的Dufour 500型「彤然號」獲得第一名，Thomas Wiesinger的Sun Odyssey 42ds 型「Pacific Sunrise號」獲得組別第二名，Shenton Drew的Swan 53型「Athena號」就獲得第三名。 至於HKPN 組別，李惠民的 Sense 46型「 Generations 號」從頭到尾保持領先優勢，力壓 Johnson Yuen的Hanse 370 型「Zoe號」取得第一名。