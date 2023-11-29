熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 以巴衝突 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-29 16:42:24

中國載人航天工程代表團與中小學生分享　被問人類到太空生活的可能

分享：
中國載人航天工程代表團部分成員到訪培僑中學，與來自不同學校的學生交流。(中新社)

中國載人航天工程代表團部分成員到訪培僑中學，與來自不同學校的學生交流。(中新社)

中國載人航天工程代表團應香港和澳門特區政府邀請，昨日(28日)起一連訪港4日。代表團今日(29日)上午分組出席在寶馬山培僑中學、紅磡馬頭涌官立小學(紅磡灣)，以及石門浸會大學附屬學校王錦輝中小學舉行的「中國載人航天工程代表團與中、小學生真情對話」活動，分別與來自41間學校的約千名中、小學生交流，分享國家在航天科技的發展與成就，以及他們在太空的生活點滴和寶貴經歷。

其中，代表團團長林西強及神舟十四號乘組太空人陳冬到培僑中學。曾寫信予陳冬並收到回信的培僑中學學生陳蔓琳表示，活動期間她到台上分享收到回信時感到鼓舞，而陳冬則表示記得自己，又引述陳冬指兩人終於見面，對此覺得感動。有中華基金中學的中一學生表示，對太空人分享在太空的日常工作感到難忘，舉例指太空人有提到剪指甲時的困難等，他表示交流後令他想探索太空。

在培僑中學的學生展示獲贈的航天員陳冬的簽名照片。(中新社) 陳冬向學生展示在中國空間站拍攝的香港照片。(中新社) 陳冬(左)和曾有「太空書信」往來的培僑中學學生陳蔓琳(右)交流。(中新社) 陳冬(前排右)和教育局局長蔡若蓮(前排左)等人，進入交流活動會場。(中新社)

太空人被問對太空探索的期望

學生積極向太空人發問，包括對未來太空探索的期望、人類將來到太空生活的可能，以及人工智能在航天領域中的應用和進展，代表團成員均逐一詳細回答。培僑中學校長伍煥杰指出，活動原本歷時2小時，但太空人想盡量回答同學問題，所以超時約半小時，認為活動可令學生更認識航天工程，及增強民族認同感。

代表團傍晚到紅館出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」，行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄等亦有出席。民政事務總署昨晚表示5千張免費門票已經派發完畢。

Ad Block
全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演(蘇文傑攝) 全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演(蘇文傑攝) 全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演(蘇文傑攝) 全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演(蘇文傑攝) 全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演(蘇文傑攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受