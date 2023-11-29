中國載人航天工程代表團與中小學生分享　被問人類到太空生活的可能

中國載人航天工程代表團應香港和澳門特區政府邀請，昨日(28日)起一連訪港4日。代表團今日(29日)上午分組出席在寶馬山培僑中學、紅磡馬頭涌官立小學(紅磡灣)，以及石門浸會大學附屬學校王錦輝中小學舉行的「中國載人航天工程代表團與中、小學生真情對話」活動，分別與來自41間學校的約千名中、小學生交流，分享國家在航天科技的發展與成就，以及他們在太空的生活點滴和寶貴經歷。

其中，代表團團長林西強及神舟十四號乘組太空人陳冬到培僑中學。曾寫信予陳冬並收到回信的培僑中學學生陳蔓琳表示，活動期間她到台上分享收到回信時感到鼓舞，而陳冬則表示記得自己，又引述陳冬指兩人終於見面，對此覺得感動。有中華基金中學的中一學生表示，對太空人分享在太空的日常工作感到難忘，舉例指太空人有提到剪指甲時的困難等，他表示交流後令他想探索太空。